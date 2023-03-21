Hükümet seçim öncesi son bir kredi dalgası hazırlığında

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 17:06

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 17:33

Türkiye, mayıs ayındaki seçimler öncesinde kredi vermeyi teşvik etmek amacıyla kamu bankalarına 5.5 milyar dolar sermaye enjeksiyonu planlarını hızlandırıyor.

Bu hamle, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yirmi yıllık görev süresinin en zorlu yarışıyla karşı karşıya olduğu 14 Mayıs oylamasına iki aydan az bir süre kala ekonomik büyümeyi ateşlemek için yaptığı son girişim oldu.

Bloomberg'in haberine göre, konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi bir yetkiliye göre, Türkiye Varlık Fonu (TVF), T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin sermayesini 40 milyar lira (2,1 milyar dolar) artırırken, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye de 30'ar milyar lira ekleyecek.

TVF olarak bilinen fon, Ziraat'in tamamına sahip ve diğer iki kredi kuruluşunda da çoğunluk hissesini elinde bulunduruyor.

Habere göre, Ziraat'in "İslami bankacılık" birimi Ziraat Katılım'ın sermayesine 4,5 milyar lira daha ekleneceğini ve toplam enjeksiyonun 104,5 milyar liraya ulaşacağını söyleyen yetkili, plan kamuoyuna açıklanmadığı için isminin verilmesini istemedi.

İktidara yakın medya organlarına göre fon aralık ayında 60 milyar liralık bir sermaye artırımı planlamıştı. TVF ise kararla ilgili yorum yapmayı reddetti.

UCUZ KREDİLERLE EKONOMİYİ CANLANDIRMA ÇABASI

Üçüncü kez göreve gelmek isteyen Erdoğan, ucuz kredilerle ekonomiyi canlandırmaya odaklanmış durumda. Ancak geçen ay meydana gelen iki büyük deprem Türkiye'nin güneydoğu bölgesinin büyük bölümünü harap etti ve bankaları kredi sağlamak için bölgeye öncelik vermeye zorladı.

TVF, 2019, 2020 ve 2022 yıllarında üç ayrı turda devlet kreditörlerini desteklemek için 10 milyar dolardan fazla kaynak sağladı.