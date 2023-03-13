Merkez Bankası'ndan ihtiyaç kredilerine kritik düzenleme: 70 bin TL limit!

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 16:12

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 16:12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihtiyaç kredisine yönelik örtülü üst sınır uygulamasına tutar sınırı getirdi.

Bloomberg HT tarafından görülen yazıda ihtiyaç kredilerinde 70 bin liraya kadar olan kısmın menkul kıymet tesisinden muaf tutulduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihtiyaç kredilerine dönük yeni bir düzenleme yapmıştı.

Buna göre, ihtiyaç kredilerinde, ticari krediler için uygulanan şekle benzer bir faiz sınırı konulurken, bunun üzerine çıkılması halinde menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmişti.

Tüketicilere kullandırılacak ihtiyaç kredilerinde “faiz/kâr payı oranı Merkez Bankası tarafından ilan edilen bileşik referans oranının 1,8 ile 2,0 katı arasında olanlara birinci kademede, 2,0 katından yüksek olanlara ikinci kademede” menkul kıymet tutma zorunluluğu getirildi.

İHTİYAÇ KREDİLERİ MK KAPSAMINA GİRMEYECEK



Böylelikle, otomobil ve konut kredileri haricinde verilecek ihtiyaç kredilerinde MK kapsamına girmeyecek en yüksek aylık faiz 1.37 seviyesinde olacak. Bu seviyenin (yıllık basit yüzde 16.56) üzerinde oluşacak kredi faizlerinde bankaların menkul kıymet tutma yükümlülüğü olacak. Mevcut durumda bankalar ihtiyaç kredilerine aylık yüzde 1,55 ile yüzde 2 arasında faiz uyguluyor.

Bankalar referans faizin 1.8 ile 2.0 katı arasında faiz uygulaması halinde yüzde 20, 2.0 katının üzerinde faiz uygulanması halinde ise yüzde 90 menkul kıymet tutmak zorunda kalacak.

Merkez Bankası, daha önce de kredi faizlerinin kendi politika faizine yakın yerde oluşmasını sağlamak adına ticari kredilerde faiz sınırı koymuş, bunun üzerinde kullandırılacak krediler için menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmişti.