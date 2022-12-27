Peugeot 408, Türkiye'ye geliyor

27 Aralık 2022 Salı, 12:53

Paris Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılan yeni Peugeot 408, 2023’ün ilk aylarında kademeli olarak Avrupa pazarında yollara çıkmaya başlayacak. Yeni Peugeot 408, aynı dönemde Türkiye'de de yollarda olacak.

Peugeot, yeni 408 ile son derece rekabetçi C segmentindeki ürün çeşitliliğini artırıyor.

Yeni Peugeot 408, obsession mavi, titanyum gri, tekno gri, elixir kırmızı, sedef beyaz ve inci siyah isimli 6 farklı gövde rengiyle üretilecek.

Peugeot'nun yeni modelinde 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımana yer verileceği öğrenildi.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Plug-in hybrıd 225 e-EAT8 ve plug-in hybrıd 180 e-EAT8 isimli iki adet şarj edilebilir hibrit motor yeni Peugeot 408’de sunulacak.

180 e-EAT8; 150 HP güce sahip PureTech benzinli motor ve 81 kW güce sahip elektrikli motora, 225 e-EAT8 ise 180 HP güce sahip PureTech benzinli motor ve 81 kW güce sahip elektrikli motora sahip.

Her iki şarj edilebilir hibrit motor da EAT8 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleklere aktarıyor. Her iki şarj edilebilir hibrit versiyon da lityum-iyon batarya ile 12,4 kWsa şarj kapasitesine sahip.

Bataryanın kullanılabilecek maksimum değer olan 7,4 kW şarj desteği ile ancak 1 saat 55 dakikada yüzde 100'e ulaştığı açıklandı. Standart prizde ise tam şarj süresi yaklaşık 7 saat 30 dakika sürüyor.

Ayrıca yeni Peugeot 408’de 3 silindirli 130 HP 1.2 litre PureTech içten yanmalı bir motor seçeneği de bulunuyor. İlerleyen dönemde ise tamamen elektrikli versiyon da sunulacak.

Peugeot 408, Avrupa pazarı için Fransa’nın Mulhouse kentinde, kısa bir süre sonra da Çin pazarı için Çin’deki Chengdu fabrikasında üretilecek.