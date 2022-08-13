Huobi'nin kurucusu çoğunluk hisselerini satıyor
Leon Li kurucusu olduğu kripto para borsası Huobi Group'ta bulunan çoğunluk hisselerini satmak için yatırımcılar ile görüşüyor.
Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre bu pazarlıkta Huobi Group'un değeri 3 milyar dolar civarında değerlendiriliyor. Leon Li, hali hazırda Huobi'nin yaklaşık yüzde 60 hissesini elinde tutuyor.
Kaynaklar, Huobi'yi satın almak için Leon Li ile temasa geçenler arasında Sam Bankman-Fried'in sahip olduğu FTX'in de yer aldığı belirtiliyor.
BU AY SONUNA KADAR TAMAMLANABİLİR
Li'nin elindeki hisselerin satılması konusunda bir anlaşmanın bu ay sonuna kadar tamamlanabileceği de ifade ediliyor.
CoinGecko'nun verilerine göre Huobi borsasında 12 Ağustos'a kadarki 24 saatte 1.12 milyar dolar tutarında kripto para işlemi gerçekleşti.
Bu, Coinbase Global'in günlük işlem hacminin yarısından biraz fazla. Coinbase'in piyasa değeri 19 milyar dolar civarında.
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