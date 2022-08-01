Geçtiğimiz haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:00

Kripto para piyasası, büyük getiriler sağlayabildiği gibi elinizdekini son damlasına kadar alabilecek kadar da riskli bir piyasa.



Webtekno'nun haberine göre, İşte en fazla kazandıran ve kaybettiren 5 kripto para birimi...



EN ÇOK KAZANDIRAN 5 KRİPTO PARA

??1. OPTİMİSM (OP)

Haftalık değişim: yüzde 82.62

24 saatlik hacim: 367.932,464 dolar

Geliştirici: -



2. YEARN.FİNANCE (YFI)

Haftalık değişim: yüzde 70.96

24 saatlik hacim: 525,558,915 dolar

Geliştirici: -

3. OASİS NETWORK (ROSE)

Haftalık değişim: yüzde 55.48

24 saatlik hacim: 252,455,066 dolar

Geliştirici: Oasis Labs

4. ETHEREUM CLASSİC (ETC)

Haftalık değişim: yüzde 53.47

24 saatlik hacim: 2,252,601,708 dolar

Geliştirici: Vitalik Buterin

5. FİLECOİN (FIL)

Haftalık değişim: yüzde 47.97

24 saatlik hacim: 1,552,455,893 dolar

Geliştirici: Protocol Labs

EN ÇOK KAYBETTİREN 2 KRİPTO PARA:



1. HUOBİ TOKEN (HT)

Haftalık değişim: - yüzde 5.42

24 saatlik hacim: 28,196,769 dolar

Geliştirici: -

2. UNUS SED LEO (LEO)

Haftalık değişim: - yüzde 5.23

24 saatlik değişim: 3,280,690 dolar

Geliştirici: -



