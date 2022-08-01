Geçtiğimiz haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları
Kripto para piyasasında ardımızda bıraktığımız haftada sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimlerinin işte listesi...
Kripto para piyasası, büyük getiriler sağlayabildiği gibi elinizdekini son damlasına kadar alabilecek kadar da riskli bir piyasa.
Webtekno'nun haberine göre, İşte en fazla kazandıran ve kaybettiren 5 kripto para birimi...
EN ÇOK KAZANDIRAN 5 KRİPTO PARA
??1. OPTİMİSM (OP)
- Haftalık değişim: yüzde 82.62
- 24 saatlik hacim: 367.932,464 dolar
- Geliştirici: -
2. YEARN.FİNANCE (YFI)
- Haftalık değişim: yüzde 70.96
- 24 saatlik hacim: 525,558,915 dolar
- Geliştirici: -
3. OASİS NETWORK (ROSE)
- Haftalık değişim: yüzde 55.48
- 24 saatlik hacim: 252,455,066 dolar
- Geliştirici: Oasis Labs
4. ETHEREUM CLASSİC (ETC)
- Haftalık değişim: yüzde 53.47
- 24 saatlik hacim: 2,252,601,708 dolar
- Geliştirici: Vitalik Buterin
5. FİLECOİN (FIL)
- Haftalık değişim: yüzde 47.97
- 24 saatlik hacim: 1,552,455,893 dolar
- Geliştirici: Protocol Labs
EN ÇOK KAYBETTİREN 2 KRİPTO PARA:
1. HUOBİ TOKEN (HT)
- Haftalık değişim: - yüzde 5.42
- 24 saatlik hacim: 28,196,769 dolar
- Geliştirici: -
2. UNUS SED LEO (LEO)
- Haftalık değişim: - yüzde 5.23
- 24 saatlik değişim: 3,280,690 dolar
- Geliştirici: -
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