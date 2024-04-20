Hurda fiyatları tavan yaptı!

Yayınlanma: 20.04.2024 - 14:30

Güncelleme: 20.04.2024 - 14:30

Geri dönüşüm sektörünün gelişim göstermesi ile birlikte hurdalara olan ilgi artış gösterdi. Kullanılmış ve atılmış bir ürünün kalıntısı olan hurdanın miktarı ve kullanım özelliği fiyatlar üzerinde etkili.

ekonomim.com'da yer alan habere göre, son dönemde dünya genelinde emtia fiyatlarında yaşanan artış, hurda fiyatlarının da ciddi oranda yükselmesine neden oldu.

İşte hurda fiyatları...

HURDA DEMİR GRUBU

Dkp demir hurdası: 11.25 TL

Ekstra hurda demir: 9.95 TL

Toplama demir hurdası: 8.65 TL

Teneke hurdası: 5.95 TL

Demir talaşı hurdası: 9.65 TL

Pik demir talaşı: 9.25 TL

İnşaat yıkım hurdası: 10.25 TL

Şantiye kırpıntı hurdası: 9.95 TL

Tufal hurdası: 0.25 TL

HURDA BAKIR GRUBU

Soyma bakır hurdası: 246 TL

Lama bakır hurdası imalat: 246 TL

Kırkambar bakır (bobin, yanık, boru): 216 TL

Külçe bakır %98: 221 TL

Granül bakır (kırkambar kırma): 222 TL

Bakır talaşı cu%98: 228 TL

Bakır çamuru: 75 TL

HURDA KAĞIT GRUBU

Beyaz kağıt hurdası (1.hamur): 3.80 TL

Karışık renkli kağıt hurdası: 2.60 TL

Hurda karton kağıt (koli): 3.20 TL

Okul kitabı hurdası: 3.50 TL

A4 fotokopi kağıdı hurdası: 2.90 TL

Peçete kağıdı hurdası: 3.90 TL

Bardak kağıt hurdası: 4.80 TL

HURDA ALIMİNYUM GRUBU

Araiş levha alüminyum: 61 TL

Profil boyasız eloksal kaplı: 54 TL

Profil çıkma alüminyum (renkli): 50 TL

Hurda alüminyum profil talaşı: 48 TL

Sert alüminyum (blok): 53 TL

Ofset matbaa kalıbı hurdası: 66 TL

Kompozit alikobant içi siyah: 8.50 TL

Alüminyum klima radyatörü (bakırlı petek): 96 TL

Çatı alüminyum hurdası: 51 TL

Tel alüminyum: 60 TL

Jant alüminyum: 67 TL

HURDA PLASTİK GRUBU

Abs hurda plastik: 6.50 TL

Poliprpilen moblen hurdası: 8.60 TL

Polistiren kristal hurdası: 7.40 TL

Jelatin hurdası: 6.80 TL

Beyaz şeffaf naylon hurdası: 10.00 TL

Pimapen hurdası: 6.90 TL

Polistiren antişok plastik hurdası: 5.60 TL

Pet şişe hurdası (temiz): 6.30 TL

HURDA KABLO GRUBU

Karışık kablo hurdası: 78 TL

Antigron hurda kablo: 75 TL

İç tesisat kablosu tek damar: 180 TL

Enye kablo hurdası: 138 TL

Yüzde 30 bakırlı kablo: 60 TL

Yüzde 40 bakırlı kablo: 65 TL

Yüzde 50 bakırlı kablo: 70 TL

Fare yemez kablo: 105 TL

Yer altı enerji kablosu: 147 tl

Çelik zırh ve çelik içli kablo: 85-107 TL

PTT kablo içi (deşe): 180 TL

PTT kablo içi yağlı (deşe): 147 TL

HURDA KURŞUN GRUBU

Levha hurda kurşun: 60 TL

Çatı minare söküm hurda kurşun: 59 TL

Hurda kurşun boru: 54 TL

HURDA ÇİNKO GRUBU

Çinko çurdası çatı söküm: 65 TL

HURDA AKÜ GRUBU

Akü hurdası sulu: 26 TL

Akü hurdası kuru: 26 TL

ELEKTRONİK KART HURDASI