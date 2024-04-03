Ankara İvedik OSB'de yangın: Hurdalık alandaki lastikler tutuştu

Yayınlanma: 03.04.2024 - 16:40

Güncelleme: 03.04.2024 - 16:59

İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

"CAN KAYBI YOK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yangın ile ilgili açıklama yaptı:

"Ankara İtfaiyesindeki izindeki personel dahil bütün personel yangına müdahale ediyor. Can kaybı yok. Havadan müdahale başladı."

2 OTOMOBİL YANDI

Bölgede park halindeki 2 otomobil de yandı.

İtfaiye ekiplerinin, kentin birçok yerinden görülen yangına müdahalesi sürüyor.