Ankara İvedik OSB'de yangın: Hurdalık alandaki lastikler tutuştu
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde, araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. ABB Başkanı Mansur Yavaş yangın ile ilgili açıklama yaptı.
İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.
İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
"CAN KAYBI YOK"
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yangın ile ilgili açıklama yaptı:
"Ankara İtfaiyesindeki izindeki personel dahil bütün personel yangına müdahale ediyor. Can kaybı yok. Havadan müdahale başladı."
2 OTOMOBİL YANDI
Bölgede park halindeki 2 otomobil de yandı.
İtfaiye ekiplerinin, kentin birçok yerinden görülen yangına müdahalesi sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP kazanmıştı, oylar yeniden sayılacak
- Kayyım kararı gecikmedi!
- 'AK Parti seçmeni sandığa gitmedi'
- 'Artık ABB’ye gelemeyecekler'
- Alevlerin gece kulübünü sardığı anlar ortaya çıktı!
- Gece kulübünde çıkan yangının nedeni belli oldu
- Acun Ilıcalı'dan sert tepki!
- Enflasyon oranları belli oldu!
- Gaziosmanpaşa'da 'Soylu' devrede
- 'Olup bitenler vahimdir'