Üst geçidin direğine çarpan araç hurdaya döndü: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, üst geçidin direğine çarptı. Yaşanan olayda araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 11:36
Üst geçidin direğine çarpan araç hurdaya döndü: 2 yaralı
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Kapaklı Vahit İnce Üst Geçidi’nde Kapaklı’dan Çerkezköy yönüne doğru seyir halinde olan Kazım Y. kontrolündeki 59 AFP 668 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak üst geçidin direğine çarptı.

Olayın şiddetiyle kaza yapan otomobilden fırlayan tekerlek karşı şeritte ilerleyen araca çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Direğe çarpan otomobilde bulunan Kazım Y. ve P.Ş. yaralanırken kaza yapan araçtan fırlayan tekerleğin çarptığı otomobilde maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulans ile Kazım Y. Kapaklı Devlet Hastanesine, P.Ş. ise Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Kazada kullanılmaz hale gelen aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yapılan temizlik sonrası yol trafiğe açıldı.


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