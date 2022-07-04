Hyundai Ioniq Sportif elektrikli tanıtıldı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik düşünülerek tasarlanan araçta Hyundai Look dizayn stratejisi uygulanmış. Ayrıca, estetik görünüşe ek olarak, 0.21 cd sürtünme katsayısı ile aerodinamik olarak da iddialı.

Araçta marka kimliğini güçlendirmek için ön arka farlarda, ön alt sensörlerde, havalandırma kanallarında ve orta konsol göstergeleri gibi çeşitli yerlerde 700’den fazla Parametrik Piksel kullanılmış. Hyundai Motor Grubu’nun Elektrikli Global Modüler Platformu (E-GMP) ile hazırlanan Ioniq 6, yolcuların daha rahat seyahat etmeleri için optimize edilmiş diz mesafesi ve ferahlık için çeşitli genişletmelere olanak sağlıyor. Kullanıcı odaklı olarak tasarlanan iç mekân, dikkat dağınıklığını azaltmak ve güvenli bir sürüş sunmak için merkezi olarak yerleştirilmiş bir kontrol ünitesi ile donatılmış. Kullanıcıların kendilerini rahat hissetmeleri için özel olarak geliştirilmiş 64 renk temasına da yer veren Hyundai, direksiyon simidindeki 4 noktalı etkileşimli piksel ışıklarla da sürücü ve araç arasında kolay iletişim sağlamaya yardımcı oluyor. Ioniq 6’da ömrünü tamamlamış lastiklerden plastik kaplamalara kadar binden fazla bio malzemeler kullanan mühendisler, böylece gövde ve boya üzerinde olduğu kadar iç mekânda da deri koltuklar, gösterge paneli, kapılar ve kol dayama gibi yerlerde sürdürülebilirlik için geri dönüştürülmüş plastikler kullanılarak çevreye karşı gerekli özeni göstermiş.

KÜÇÜK SINIFTA ALTERNATİF

İspanyol üretici Seat’ın küçük sınıftaki temsilcisi Ibiza, markanın sportif duruşunun başlangıç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Dış görünümünden, iç mekândaki detaylar ve sürüş hissine kadar sportif hissi vermek için çabalayan Ibiza, ön yolcular için oldukça ferah bir alan sunmuş. FR adı verilen en üst donanımlı versiyonu kullanmamızın da etkisini hesaba katarsak, bu sınıf için kaliteli bir işçilikten bahsedebiliriz. Arka yolcular için biraz kısıtlı bir hacme sahip olsa da sınıfındaki rakiplerinden geri kalmıyor. Dış tasarımı bir boy küçük Leon gibi görünen Ibiza’nın iç mekânında ise markanın ve VW grubunun klasik gösterge ve tuşları aynen kullanılmış. 355 litrelik bagaj hacmiyle sınıfı için etkileyici bir yükleme alanı sunan Ibiza, aks mesafesine selefine göre eklenen 9.5 cm’lik avantajdan sonuna kadar yararlanmış.

2021 yılında küçük bir makyaj operasyonu geçiren Ibiza’da 1 litre hacminde 80 ve 105 HP’lik benzinli motorlara 1.5 litrelik 150 HP’lik güçlü bir benzinli motor da eşlik ediyor. Bizim kullandığımız 1.5 litrelik motor, VW grubunun kompakt SUV’larına kadar pek çok aracında kullanmaya alışık olduğumuz motor. VW grubu modellerinde yaygın olarak kullanılan 7 ileri DSG şanzımanın eşlik ettiği bu güçlü motor, küçük sınıftaki bir aracın kaputunun altına girdiğinde, aracın performansını etkileyici sayılabilecek bir seviyeye dönüştürmüş. İzolasyon konusunda daha başarılı sınıf arkadaşlarını gördüğümüz Ibiza’da yol tutuş başarılı, viraj dönüşleri sert ve sportif sürüş sevenler için keyifli denilebilir. Ortalama 7 litre seviyesinde yakıt tüketimi olan aracın motor, şanzıman uyumunun başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda 80 HP’lik manuel şanzımanlı başlangıç versiyonu 450 bin TL fiyat etiketine sahipken, bizim kullandığımız otomatik şanzımanlı 150 HP’lik FR versiyonunun fiyatı 650 bin TL. Sportif sürüşe sahip geniş hacimli küçük sınıf bir araç almak isteyenler için iyi bir tercih olarak öne çıkıyor.