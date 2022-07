Otomobilde sigorta fiyatlandırması

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Ekonomideki gelişmelerden kasko ve trafik sigortaları nasıl etkileniyor?

2021 yılının son aylarında başlayan ve hâlâ devam eden ekonomik sıkıntılar her alanda etkisini sürdürüyor. Maliyetlerini karşılamak için fiyat artışı yapmak zorunda kalan sektörler, tüketici tarafında denge kurmakta zorlanıyor. Sigorta sektörü de bu sıkıntılardan etkilenen sektörlerden biri diyebiliriz. Bu dönemde sigortacılığın kurallarıyla hareket etmek ve gerçekçi fiyatlama son derece önemli. Hesaplamaları düzgün yapmazsanız ilerleyen aşamada bu sıkıntı yaratabilir. Çünkü sigortada parayı şimdi topluyorsunuz ama hasar sonradan oluşan bir şey ve kur artışı, asgari ücretin artması bile tutarı etkiliyor. Buna dikkat etmekte yarar var. 2022 Şubat ayından itibaren geçerli olmak üzere şubat ayı için trafik sigortası primleri yüzde 20 artırılırken, geriye kalan her ay için artışın yüzde 1.5 olması belirlenmişti. Kabaca bir hesap yapıldığında 2022’de trafik sigortası fiyatı yaklaşık olarak yüzde 36 oranında artmış olacak. Ayrıca trafik sigortasında yapılan değişiklikler doğrudan tazmin ve kişi temelli sigorta uygulamalarına da zemin hazırlıyor. Dediğim gibi fiyat rekabeti oldukça önemli. AkSigorta olarak biz, trafik ve kasko sigortalarında gerçekçi bir fiyat politikası güdüyoruz. Bu politikanın ardında, hasar anında müşterimizin sorun yaşamaması yatıyor. Düzgün ve gerçekçi bir fiyatlama yapılmazsa, bu müşteri memnuniyetini oldukça olumsuz etkiler.

Sektörde nasıl bir dönüşüm söz konusu? Bu değişim ve dönüşümün ürün çeşitliliği üzerindeki etkileri neler?

İçinde bulunduğumuz bu dönemde çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Tabi Doğal olarak müşteri ihtiyaç ve beklentileri de buna paralel olarak büyük bir hızla değişiyor. Son iki yılı pandemi şartları içerisinde geçirdik. Pandemi bizlere riskin aslında ne kadar yaşanabilir olduğunu, oldukça zorlu bir şekilde gösterdi. Müşterilerimize de riski bu şekilde anlatmamız, ürün çeşitliliği sunmamız ve sektör olarak kendimizi bu değişim ve dönüşüme karşı güncel tutmamız gerekiyor. Yalnızca zorunlu olan sigortaları yaptırıp geri kalan riskler konusunda, riskin yaşanmasını beklemeyi doğru bir yaklaşım olarak görmüyoruz.

Elektrikli araçlar konusundaki gelişmeleri değerlendirir misiniz?

Bugün dünya üzerinde, elektrikli araç kullanımı oldukça arttı. Türkiye’de geçen yıl elektrikli otomobil satışları yüzde 237.2 artışla 2 bin 846’ya ve hibrit otomobil satışları da yüzde 105.1 artışla 49 bin 493’e yükselirken; hibrit motor tipi, satışlardan en fazla pay alan üçüncü motor tipi oldu. Bu artış elbette kısa vadede kasko-trafik poliçelerinin yapısını tümüyle değiştirecek. Sektör olarak bu eğilimi dikkate almak ve bu dönüşümü de yakından takip etmek oldukça önemli. Sadece sektör aktörleri olarak değil, en yakın paydaşlarımız olan acentelerimizin de ivedilikle bu konuya odaklanması ve kendini geliştirmesi oldukça önemli.

Sektörde ilk sıralarda yer alan ikame araç sorunu sizce yakın bir tarihte çözüme kavuşabilecek mi?

2021 yazı oldukça hareketli bir dönemdi. İnsanlar sadece Türkiye’de değil dünyada da hayata döndüler. Pandemi döneminde yavaşlayan tedarik zincirinin halkaları hareketlenmeyle artan talebi karşılayamaz hale geldi. Biz bunu kasko ve trafik sigortalarında ikame araç sorunu ve kaza frekansının artması konularında çok yaşadık. Çünkü insanlar evlere o kadar çok sıkılmıştı ki bir anda kendilerini dışarıya atınca her şey değişti. 2020’nin sonunda ekonomik sıkıntılarla karşılaşmaya başladık. Önce kurdaki zıplamaları yaşadık ve bu sektörü çok etkiledi. Özellikle kasko ve trafik sigortalarında sektöre büyük zararları oldu Covid-19 hem tedarik zincirinin bozulmasına hem de piyasadaki araç stoklarının azalmasına yol açtı. Türkiye’de araç bir yatırım aracına dönüştü. İnsanlar otomobili bir yatırım aracı, bir altın gibi görüyor. Bütün bunların kesiştiği noktada ikame araç konusunda müşterilerimiz, sigorta şirketleri ve asistans firmaları çok zorlandı. Bu yıl da bu çok değişecek gibi durmuyor. Çünkü araç sayısı belli ve hatta azalmış durumda. Talep ve araç sayısını bir araya oturttuğumuzda görüntü ortada. Çip ve değerli maddelerde kullanılan malzeme metallerinde kriz var.

Sektöre ilişkin öngörüleriniz neler?

Sektörde her şey dijitalleşmeye doğru gidiyor. 2022 dünyada elektrikli araçlar yılı olacak. Herkes elektrikli araçla geliyor. Amerika’da Ford, General Motors kamyonetleri bile artık elektrikli olarak çıkmaya başlayacak. Bu elektrikli araçların sigortalanması da normal yöntemlerin dışında farklı yöntemlerle yapılmaya başlanacak. Çünkü bu araçlar akıllı araçlar ve tamamen buluta bağlı. Burada inanılmaz bir bilgi akışı var ve bu bilgi akışını klasik yöntemlerle değerlendirerek fiyatlama yapmamız mümkün değil. Bunun için bizim “oto-machine learning” gibi farklı yapay zekâ algoritmaları kullanarak, buradaki binlerce veriyi alıp işleyerek fiyatlama yapmamız lazım AkSigorta olarak bu konuda ilk adımı atmıştık. Tofaş ile çalışmamız oldu. Connect kasko ürünümüzde güzel sonuçlar aldık ama bundan sonrası artık bu akıllı araçların sigortalanması şeklinde olacak. Böyle bir ortamda klasik yöntemlerle sigortacılık yapmak pek mümkün olmayacak Elimizdeki malların değeri çok arttı. Geçen yılki araçların fiyatları şu an misliyle katlamış durumda. Bu kadar değerlenmiş araçların muhakkak sigortalanması lazım. Araç sahiplerinin sigortadan tasarruf etmemesi gerekiyor çünkü araçların başına bir şey gelmesi büyük bir kayıp. Kasko yapılmış araçların yüzde 20’sine hasar geliyor. Bu yıl da size gelebilir ama bu geldiğinde sigortanızın olması onun değerini anlamak ve kayıp yaşamamanız açısından çok kritik. Enflasyondan dolayı eksik sigorta oluşmaya başladığını görüyoruz. Oysa tesisinizin veya evinizin başına bir şey gelirse onu yerine koyma maliyeti çok arttı. Sigortayı kırpmadan, layıkıyla yaptırmakta fayda var ve çünkü tasarruf edilecek yer bu değil ve olmamalı.

KASKONUN YERİNE DİJİTAL SİGORTA

Elektrikli araçların kullanımındaki artış eğilimi ve bu alanda artacak olan talep yeni ürün ve hizmetleri de beraberinde getirecek. Şu an sigortacılık sektörünün ki başta da bizim gündemimizde ön sıralarda yer alan siber güvenlik ürünleri önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla ön planda olacak. Elektrikli araçlardaki yazılımlar, bu yazılımların “hack”lenmesi, çalınması vs gibi örneklerle çoğaltabileceğimiz riskler yeni ürünler ve hizmetler olarak mevcut ürün yelpazesinin gelişimine katkıda bulunacak. Geleceğin ürünü olarak siberin çok etkili olacağını düşünüyorum çünkü artık sadece araçlar değil evler, ofisler ve kullandığımız her şey akıllanıyor. Akıllanma bunların bir networkun parçası olmasıyla başlıyor ve bir networkun parçası olmak oraya başkalarının da ulaşabileceği anlamına geliyor. Burada sigorta potansiyel olarak çok büyük yer tutuyor. Bu elektrikli araçlardan sonra otonom araçlarda kaskonun yerine dijital sigortalar olacak gibi gözüküyor.