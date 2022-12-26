Elektrikli Opel Astra tanıtıldı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 10:16

Alman otomobil devi, yeni Opel Astra-e'nin ilk görüntülerini yayımladı.

Şimşek logolu marka, 2022 Altın Direksiyon Ödüllü Astra’nın onlarca yıllık başarı hikâyesine tamamen elektrikli versiyonunu da eklemeye hazırlanıyor.

İLK ELEKTRİKLİ STATİON

Yeni Opel Astra Sports Tourer-e, aynı zamanda bir Alman üreticinin tamamen elektrikli ilk station wagon otomobili olarak tarihe geçiyor.

2028 itibarıyla Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik planlarını hayata geçirmeye devam eden Opel, Mokka ve Corsa’dan sonra Astra’nın da tamamen elektrikli versiyonuyla yoluna devam ediyor.

Astra, yeni nesliyle ilk kez tamamen elektrikli olarak seri üretime geçecek.

Astra ve Astra Sports Tourer, içten yanmalı motorlara ek olarak, ürün gamının üst noktasını oluşturan Astra GSe de dahil olmak üzere elektrikli şarj edilebilir versiyonlarla da sunuluyor.

ELEKTRİKLİYE GEÇİŞ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, şunları kaydetti:

“Astra-e ve Astra Sports Tourer-e gerçek bir öncü. Beş kapılı hatchback ve station wagon gövde tiplerinin yeni batarya elektrikli versiyonlarıyla kullanıcılar, günlük kullanıma uygun, konforlu ama daha da önemlisi emisyonsuz sürüşün keyfini sürebiliyor.

Ulaşımda 'Greenovation' ile kastettiğimiz tam olarak bu. Aynı zamanda, elektrikliye geçiş hamlemize de hız kesmeden devam ediyoruz.

Yeni Opel Astra-e, Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka olma yolunda bizim için önemli bir kilometre taşı niteliğini taşıyor.”

Yeni Opel Astra-e ve Opel Astra Sports Tourer-e'nin elektrik motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 NM tork sağlıyor. Ayrıca yeni Astra-e 170 km/s maksimum hıza sahip.

Bunun dışında Astra-e kullanıcısı, sürüş tercihine bağlı olarak Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç mod arasından seçim yapabiliyor.

BATARYA VE ŞARJ

Yeni Astra-e, WLTP’ye göre 416 km’ye varan tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

Yeni Astra-e, 100 kilometrede 12,7 kWsa elektrik tüketiyor.

Astra-e, 100 kW doğru akım hızlı şarj istasyonunda yüzde 80 batarya kapasitesine yaklaşık 30 dakikada ulaşabiliyor.

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK

2023 baharından itibaren sipariş edilebilecek olan batarya elektrikli Astra-e’nin Türkiye’de 2023 yılının ikinci yarısından itibaren satışa sunulması hedefleniyor.

