Hyundai ve Seul Üniversitesi'nden akü merkezi ortaklığı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 16:25

Güncelleme: 26.07.2023 - 16:25

Hyundai, araştırma ekiplerinin yeni akü teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi için temel oluşturmayı amaçladığını açıkladı. Odak noktası ise elektrikli araçların menzilini önemli ölçüde artırabilecek ve şarj sürelerini kısaltabilecek yeni nesil bataryaların yanı sıra batarya durumunu izleme teknolojileri ve yenilikçi süreç teknolojileri olacak.

22 ORTAK PROJE

Hyundai'ye göre, lityum metal aküler, katı hal aküleri, akü yönetim sistemleri (BMS) ve akü proses teknolojisi olmak üzere dört alanda 22 ortak araştırma projesi yürütülecek. Bu projelerden 14'ü lityum metal ve katı hal aküleriyle ilgili.

Odak noktası, hizmet ömrünü artırmak ve aşınmayı en aza indirmek için lityum elektrolit malzemeleri teknolojisi olacak. Ayrıca sülfit bazlı anot malzemeleri, elektrot/elektrolit kaplama süreçleri ve ultra yüksek enerji yoğunluğuna sahip aktif katot malzemeleri de katı hal pilleri etrafında araştırılacak.

21 MİLYAR EURO YATIRIM

Otomotiv üreticisi araştırma merkezine yaklaşık 30 milyar won (21.3 milyon Euro) yatırım yapıyor.

Ekipler sadece teorik araştırmalarla değil aynı zamanda seri üretime yönelik prototiplerle de ilgilenecek.

Hyundai, üniversitedeki akü merkezinin Hyundai Motor ve Kia'nın son teknoloji araştırma ve geliştirme merkezleriyle aynı altyapı ve donanıma sahip olduğunu belirtiyor.

Bu ekipmanlar arasında akü analizi için hassas ekipmanlar, yüksek hassasiyetli reometreler, hücre üretim ekipmanları ve empedans ölçüm ekipmanları yer alıyor.

Hyundai, bu sayede üniversitenin araştırma sonuçlarının zamanında ürünlere dönüştürülebileceğini, oysa endüstri ve üniversite araştırmalarında sonuçların seri üretilen ürünlere uygulanması için ek zaman ve maliyetin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.