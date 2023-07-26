Renault o modelini üretimden kaldırıyor: Tarih açıklandı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 16:06

Güncelleme: 26.07.2023 - 16:22

Araçtan şebekeye (V2G) teknolojisine pilotluk yapan elektrikli Renault öncüsü Zoe; elektrikli Renault 5 de dahil olmak üzere yeni nesil Renault elektrikli otomobillerine yer açıyor.

R5 bu yıl içinde bir üretim modeli olarak tanıtılacak ve 2024'ten itibaren Zoe gibi Flins yerine kuzey Fransa'daki Douai'de üretilecek.

Zoe'ye ek olarak, Fransız elektrikli öncülerinden bir diğeri Renault Twizy elektrikli mikro otomobilin üretimi de Eylül 2023'te sona erecek ve yerini Mobilize Duo ve onun kargo uzantısı Bento'ya bırakacak.

Üretimin başladığı 2012 yılından bu yana yaklaşık 420 bin adet Zoe üretildi. Piyasada hâlâ nispeten az sayıda B-segmenti elektrikli otomobil olmasına rağmen, müşterilerin Zoe'ye olan ilgisi giderek azalmaktaydı. Fransız raporlarına göre, geçen yıl 12 bin 182 Zoe satıldı ve bu sayı 2021'de satılanın neredeyse yarısı. Rakip Peugeot e-208 ise yaklaşık 19 bin adet satıldı.

Ancak diğer Renault modelleriyle karşılaştırıldığında, geçen yıl satılan 12 bin 200 Zoe ile elektrikli kardeşlerinin çok gerisinde kalmıyor. Twingo Electric 12 bin 600 adet, daha büyük olan Mégane E-Tech ise aynı yıl 15 bin 580 adet sattı. Renault, tamamen yeni R5'ten kaç adet satmayı umduğunu ise henüz bildirmedi.

RENAULT ZOE NE ZAMAN ÜRETİMDEN KALKIYOR?

Bu durum neticesinde Renault, Zoe elektrikli otomobilinin üretimini 30 Mart 2024 tarihinde durdurmaya karar verdi.

Renault'nun Zoe'si çok sayıda araçtan şebekeye (V2G) pilot projesinde yer aldı ve yeni kardeşi R5, Renault için türünün ilk örneği ve genel olarak sektörde bir öncü olarak V2G özellikli olacak.

Renault 5'in pazara sunulmasına eşlik etmek üzere mobilite markası, çift yönlü şarjı programlamak için kullanılabilecek bir akıllı telefon uygulaması da dahil olmak üzere Mobilize V2G hizmetini başlatıyor. İstenen akü seviyesi ve aracın bir sonraki kullanım zamanı gibi kriterler buraya kaydedilebiliyor.

*V2G, aracın ve şebekenin farklı sinyallere bağlı olarak şarj edilmesini ve boşaltılmasını sağlar.