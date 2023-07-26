BMW i5 Dingolfing'deki üretim hattından çıktı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 15:30

Güncelleme: 26.07.2023 - 15:30

BMW, tamamen elektrikli otomobillerin toplam üretimdeki payının önümüzdeki yıl yüzde 40'a yükseleceğini tahmin ediyor.

BMW, Dingolfing fabrikasında i5, i7 ve iX'in üretimi için bir milyar Euro'dan fazla yatırım yaptığını ve önümüzdeki yıl burada 300 bin elektrikli otomobil üretileceğini açıkladı. Bunların büyük bir kısmı BMW 5 Serisi'nin bir parçası olacak, ancak hem BMW 5 hem de BMW 7 Serisi içten yanmalı motorlu ve PHEV modelleri olarak da mevcutken, iX yalnızca elektrikli bir model.

BMW Group'un Avrupa'daki en büyük üretim tesisi Dolfing'deki BMW fabrikası bu yıl 50. faaliyet yılını kutluyor. Burada kaç araç üretileceği henüz belli değilken BMW AG'nin üretimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Milan Nedeljkovic, "Pazarı takip ediyoruz. Müşteri gereksinimleri, gerçek aktarma organları karışımının neye benzeyeceğini belirliyor" dedi ve ardından şöyle konuştu:

''BMW i5 ve Dingolfing'deki fabrikamız, BMW Group'un e-mobilite için kendini nasıl dönüştürdüğünün ve BMW iFactory'ye giden yolda fabrikalarımızı nasıl geliştirdiğinin mükemmel örnekleridir. E-mobilite, dünya çapındaki tesislerimizde yeni normaldir. 2021 ve 2024 yılları arasında toplam 15 tamamen elektrikli aracı üretim ağımıza entegre etmiş olacağız."

BMW I5 ÖZELLİKLERİ

BMW mayıs ayında 5 Serisi Sedan'ın yeni neslini tanıttı. Alman lüks otomobil üreticisi en yeni elektrikli otomobili için başlangıçta arkadan itişli i5 eDrive40 ve sportif dört tekerlekten çekişli i5 M60 xDrive olmak üzere iki sürüş seçeneği sunuyor.

i5 eDrive40'ta arka aksa BMW'nin "beşinci nesil" e-sürüş kitinden gelen 335 beygir ve 430 Nm tork sunan bir elektrik motor yer alıyor. i5 M60 xDrive ise 601 beygir ve 820 Nm güce sahip. Ayrıca her iki varyantta da 81,2 kWh'lık batarya bulunuyor.

i5 eDrive40 0'dan 100 kilomtre/saat hıza 6 saniyede çıkarken i5 M60 xDrive ise 3.8 saniyede tamamlıyor.

BMW'nin i5 lansmanının ise 21 Ekim'de yapılması planlanıyor.

BMW I5 FİYATI

BMW eDrive40'ın Avrupa'da 70 bin Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı da açıklandı.