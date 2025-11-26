IBAN'la para transferinde yeni dönem: Değişiklik tarihi belli oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK, finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıtdışı parayı önlemek amacıyla kapsamlı bir tebliğ taslağı hazırladı. Düzenleme 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemlerde beyan zorunluluğu getiriyor. Yeni sistem 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek ve yüksek tutarlı işlemler adım adım daha sıkı denetime tabi tutulacak.

KADEMELİ BEYAN SİSTEMİ

Yeni tebliğe göre para transferlerinde üç farklı beyan kademesi uygulanacak:

200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki işlemlerde, işlem niteliği kısa şekilde beyan edilecek.

2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki işlemler için “ Nakit İşlem Beyan Formu ” doldurulacak.

” doldurulacak. 20 milyon TL ve üzerindeki işlemlerde ise form detaylı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenecek.

Bankalar, müşterilere işlem türüne göre beyan seçenekleri sunacak ve “bireysel ödeme” gibi genel ifadeler için en az 20 karakterlik açıklama zorunlu olacak.