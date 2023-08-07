65 yaşındaki bakkal, çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 11:33

Güncelleme: 07.08.2023 - 11:34

Sinanpaşa ilçesi Çobanözü köyünde meydana geldi. İddiaya göre, B.B. (14) isimli çocuk henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bakkal dükkanı işleten S.K.’nın (65) yanına gitti.

Burada ikili arasında çıkan tartışmada S.K., B.B.’yi göğsünden 3 bıçak darbesi ile yaraladı.

DURUMU CİDDİ

Ağır yaralanan B.B., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri S.K.’yı olayda kullandığı bıçak ile gözaltına aldı. Şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

'KÜFÜR VE HAKARET ETTİ'

Öte yandan, S.K.’nın tartışma esnasında B.B.’nin kendisine hakaret ve küfür ettiğini öne sürdüğü kavganın da bu yüzden yaşandığını söylediği belirtildi.