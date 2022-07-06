Erdoğan'ın İBB adayı ortaya çıktı: 'O video da bu planın parçasıymış'
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşe yazısında, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu videosunun sırrını yazdı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde Marmaray'a binerek seyahat etmiş ancak kimse Karaismailoğlu'nu tanımamıştı.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü, "Sandıkların teslim edildiği ismi tanıyorum" başlıklı köşe yazısında, o videonun arkaplanını yazdı.
"TIPKI BİNALİ GİBİ..."
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Karaismailoğlu'nu düşündüğünü belirten Pehlivan, "Tıpkı Binali Yıldırım gibi ilk seçimde İBB’nin başına partisinin adayı olacak" ifadelerini kullandı.
Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Hani “Haberim yokmuş gibi çek” derler ya... İşte tam öyle oldu. Ulaştırma Bakanı Marmaray’da görüldü. İnsanların umurunda değildi ama birisi o anı çekti, paylaştı. Elbette halkla ilişkiler çalışması olduğuna dair haklı yorumlar yapıldı.
Peki neden?
Söylenen o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un başına Adil Karaismailoğlu’nu düşünüyor.
Malum, Karaismailoğlu, Erdoğan’ın ilk İBB kadrolarından.
Deniyor ki...
Tıpkı Binali Yıldırım gibi ilk seçimde İBB’nin başına partisinin adayı olacak.
Eh işte, onu kamuoyu yeteri kadar tanımasa da belli ki şimdiden çalışmalara başlamış. “Habersiz” video da bunun parçasıymış.
Başarılı olur mu, şüpheli. Bekleyelim görelim..."
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