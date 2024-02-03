İBB'den evlilik desteğine zam: Başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Yayınlanma: 03.02.2024 - 16:48

Güncelleme: 03.02.2024 - 16:48

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, artan enflasyon ve yoksulluk nedeniyle yeni evlenen çiftlere verdiği maddi desteği artırdı. 7 bin TL olan “Evlilik Desteği” 15 bin TL’ye çıkarıldı. 14 Nisan 2023 tarihinden itibaren uyulamaya konulan “Evlilik Desteği” ile bugüne kadar 8 bin 682 çifte ulaşıldı.

EVLİLİK DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

“Evlilik Desteği” için başvurular; Alo 153 Çözüm Merkezi, İstanbul Senin Uygulaması ya da Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru kanalları üzerinden yapılabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

“Evlilik Desteği” için gerekli şartlar ise şöyle;

TC vatandaşı olması

İstanbul’da ikamet etmesi

Çiftlerin her birinin 18 yaş üstü olması

Medeni durumunun “evli” ibaresi haricinde olması

Birden fazla evlilik yardımı başvurusunun bulunmaması

Nikâh tarihinin başvuru tarihinden itibaren en fazla 90 gün sonra olması

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Müracaat sahiplerinin gelir durumu dikkate alınarak başvurusu değerlendiriliyor. Başvuru sahibinin kadın ya da erkek olduğuna bakılmaksızın nakit destek kadına veriliyor. Başvuru sırasında eş adaylarından yalnızca birinin ikametinin İstanbul’da olması yeterli. İstanbul’da yaşayan kişi başvuru sahibi oluyor.

Başvuruda bulunan kişilerin sosyal destek ihtiyacı evrak kontrolü ile sağlanıyor. Nakit Destek, kadının banka hesabına evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra yatırılıyor. Evlilik gerçekleştikten sonra her iki kişinin de ikametinin İstanbul’da olması şartı isteniyor.