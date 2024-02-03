Ümit Ozat hangi İBB başkan adayına oy vereceğini açıkladı
Ümit Özat, yerel seçimlerde oyunu Zafer Partisi'nin İBB adayı Azmi Karamahmutoğlu'na vereceğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcu Ümit Özat, yerel seçimlerde oyunu Zafer Partisi İBB adayı Azmi Karamahmutoğlu'na vereceğini açıkladı.
Ozat, katıldığı programda, seçimlerdeki tercihini "Bir oyum var o da Azmi Başkan'a İstanbul'da" diyerek açık etti.
Ozat'ın bu sözlerini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından "Adaşım Ümit Özat. Azmi Karamahmutoğlu ve Zafer Partisi’ne destek vereceğini açıkladı. İstanbul’da 1994 seçimleri gibi sürpriz bir sonuç kimseyi şaşırtmasın" ifadeleriyle duyurdu.
İşte Ümit Özdağ'ın o paylaşımı:
Adaşım Ümit Özat. Azmi Karamahmutoğlu ve Zafer Partisi’ne destek vereceğini açıkladı. İstanbul’da 1994 seçimleri gibi sürpriz bir sonuç kimseyi şaşırtmasın. @zaferpartisi @AzmiKaramahmut @ZaferPartisi_34 pic.twitter.com/T92pziwejS— Ümit Özdağ (@umitozdag) February 3, 2024
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