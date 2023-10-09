İBB'den müjde: 'Genç üniversiteli desteği' artırıldı! Genç Üniversiteli Desteği'ne nasıl başvurulur? İstenen şartlar ve evraklar neler? Son tarih ne zaman
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) "Genç Üniversiteli Desteği" projesinde bu dönem öğrencilere geri ödemesiz olarak verilecek 6 bin liralık eğitim desteği 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, 20 Ekim tarihine kadar İBB’nin “İstanbul Senin” mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yapılan açıklamada "Genç Üniversiteli Desteği’ projesinde bu dönem öğrencilere geri ödemesiz olarak verilecek 6 bin liralık eğitim desteği 7 bin 500 liraya çıkarıldığı bildirildi.
BAŞVURULAR 26 EYLÜL’DE BAŞLIYOR
Açıklamaya göre, destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin İBB’nin “İstanbul Senin” uygulamasını indirerek, uygulama üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Proje ve kriterler hakkında ayrıntılı bilgiler de “İstanbul Senin” mobil uygulamasında yer alıyor. 26 Eylül’de başlayan başvurular 20 Ekim'de sona erecek.
“Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında sağlanan destekler geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yıl onu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Genç Üniversiteli Desteği için başvuru genel şartları şunlar:
- "T.C. vatandaşı olmak
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
- Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak
- Ön lisans-lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30
- Yüksek lisans-doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak.
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak.
- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması.
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak."
İSTENEN EVRAKLAR NELER?
Genç Üniversiteli Desteği'nden yararlanmak isteyen öğrencilerden istenilen evraklar da şöyle:
- "Sabıka kaydı almadığına dair belge
- Disiplin cezası almadığına dair belge
- Aile Vukuatlı Nüfus kayıt örneği belgesi
- Öğrenci belgesi
- Transkript belgesi
- Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için yüzde 100 bursluluk belgesi
- Aileninmaddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, maaş bordrosu vb.)
- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
- Yurtta veya kirada kaldığına dair belge
- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge."
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