İBB'den müjde: 'Genç üniversiteli desteği' artırıldı! Genç Üniversiteli Desteği'ne nasıl başvurulur? İstenen şartlar ve evraklar neler? Son tarih ne zaman

Yayınlanma: 09.10.2023 - 15:26

Güncelleme: 09.10.2023 - 15:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yapılan açıklamada "Genç Üniversiteli Desteği’ projesinde bu dönem öğrencilere geri ödemesiz olarak verilecek 6 bin liralık eğitim desteği 7 bin 500 liraya çıkarıldığı bildirildi.

BAŞVURULAR 26 EYLÜL’DE BAŞLIYOR



Açıklamaya göre, destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin İBB’nin “İstanbul Senin” uygulamasını indirerek, uygulama üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Proje ve kriterler hakkında ayrıntılı bilgiler de “İstanbul Senin” mobil uygulamasında yer alıyor. 26 Eylül’de başlayan başvurular 20 Ekim'de sona erecek.

“Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında sağlanan destekler geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yıl onu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Genç Üniversiteli Desteği için başvuru genel şartları şunlar:

"T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Ön lisans-lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30

Yüksek lisans-doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak.

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak.

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması.

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak."

İSTENEN EVRAKLAR NELER?

Genç Üniversiteli Desteği'nden yararlanmak isteyen öğrencilerden istenilen evraklar da şöyle: