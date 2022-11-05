İBB'den öğrencilere hijyenik ped desteği

05 Kasım 2022 Cumartesi, 13:26

Türkiye’de tek kullanımlık hijyenik ped, tampon ve menstrüel ürünlerdeki fahiş artışlar kadınların geleneksel veya alternatif çözümlere yönelmesine neden oluyor. En temel ihtiyaçlardan biri olan hijyenik pede uygulanan yüzde 18 KDV, geçtiğimiz mart ayında yüzde 8’e düşürülse de marketlerdeki ped fiyatları el yakmaya devam ediyor.



Konuya ilişkin harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yurtlarda hijyen kiti dağıtmaya başladı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hijyenik ped dağıtımını yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Twitter'da bir öğrencinin 'hijyen kiti' paylaşımını alıntılayan Polat, "Kadınların sıkıntılarının farkındayız, hijyen pedi desteğine yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Geliri olmayan öğrenci kadınlar ve yoksul semtlerde hijyen pedi temini büyük sorun. Öğrenci yurtlarımızda kalan kardeşlerimizle başladık" ifadelerini kullandı.