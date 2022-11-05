İBB'den öğrencilere hijyenik ped desteği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, geçen yıl hizmete açtığı yurtlarda hijyen kiti dağıttı.
Türkiye’de tek kullanımlık hijyenik ped, tampon ve menstrüel ürünlerdeki fahiş artışlar kadınların geleneksel veya alternatif çözümlere yönelmesine neden oluyor. En temel ihtiyaçlardan biri olan hijyenik pede uygulanan yüzde 18 KDV, geçtiğimiz mart ayında yüzde 8’e düşürülse de marketlerdeki ped fiyatları el yakmaya devam ediyor.
Konuya ilişkin harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yurtlarda hijyen kiti dağıtmaya başladı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hijyenik ped dağıtımını yaygınlaştıracaklarını söyledi.
Twitter'da bir öğrencinin 'hijyen kiti' paylaşımını alıntılayan Polat, "Kadınların sıkıntılarının farkındayız, hijyen pedi desteğine yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Geliri olmayan öğrenci kadınlar ve yoksul semtlerde hijyen pedi temini büyük sorun. Öğrenci yurtlarımızda kalan kardeşlerimizle başladık" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi yaşamını yitirdi
- AKP içerisinde 'HDP ziyareti' çatlağı
- 'Kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım'
- Merakla beklenen Çin roketi Dünya'ya düştü
- 'Uzlaşma sağlanamaması halinde....'
- 'Bu kaypaklık değilse ne?'
- Naci Görür'den Kılıçdaroğlu’na yanıt
- Turkcell üçüncü çeyrekte yüzde 57 büyüdü
- Dilek Ertek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Sergen Yalçın için büyük iddia!