İBB Meclisi’nde Roma atışması

Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.06.2024 - 04:00

Toplantıda, AKP’li meclis üyesi Abdullah Aksu’nun İBB’nin 2027 Avrupa Oyunları’nın imza töreni için Roma’ya düzenlediği geziyle ilgili soru önergesi tartışmalara neden oldu.



Aksu’ya yanıt veren CHP’li meclis üyesi Seda Türkoğlu, “Gezinin önemi, Avrupa 2027 Oyunları’nın 2036’da İstanbul’un talip olduğumuz İstanbul olimpiyatlarının bir provası niteliğinde olması. Biz gazetecileri bizim ya da partimizin propagandası için bir yere davet etmedik. Türkiye ve İstanbul’un başarısına ortak olmaları için davet etti. Bu yanlış bir tartışma. Gazetecilerimizin masraflarını ve uçuş biletlerini İBB değil sponsorlar karşılamıştır” diye konuştu.

