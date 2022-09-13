Dernek başkanı duyurdu: İçkiye zam!

13 Eylül 2022 Salı, 15:08

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, PSD içki grubuna zam geldiğini açıkladı.

Dündar twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir güncelleme daha" diyerek zamlı listeyi paylaştı. Bu grupta en ucuz 70 cl tekila 1290 lira, en ucuz 70 cl viski 429, en ucuz 70 cl vodka ise 429 lira oldu.

Dündar'ın paylaşımı şu şekilde: