Dernek başkanı duyurdu: İçkiye zam!
(TBYD) Başkanı Erol Dündar bir içki grubuna zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, PSD içki grubuna zam geldiğini açıkladı.
Dündar twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir güncelleme daha" diyerek zamlı listeyi paylaştı. Bu grupta en ucuz 70 cl tekila 1290 lira, en ucuz 70 cl viski 429, en ucuz 70 cl vodka ise 429 lira oldu.
Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:
Bir güncelleme daha #ZamGeldi pic.twitter.com/DxUlFq1d4h— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) September 13, 2022
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