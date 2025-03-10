İEİS Başkanı uyardı: Acil adım atılmazsa ilaç krizi kapıda!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 13:46

Güncelleme: 10.03.2025 - 13:46

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Genel Sekreteri Savaş Malkoç, ilaç sektöründe üretimin zorlaşmasının ardından büyük bir arz krizi yaşanma tehlikesinin doğduğunu belirterek, "İlaç fiyatlandırma mevzuatının güncellenmesi için derhal gerekli önlemler alınmalıdır. Eğer bu şekilde devam edilirse yakın zamanda ilaç arzında büyük sorunlar yaşanabilir" dedi.

İEİS tarafından yapılan açıklamada, İEİS Genel Sekreteri Malkoç'un değerlendirmelerine yer verildi. Malkoç, yükselen maliyetler, ilaç kuru ve mevcut ilaç fiyat kararnamesine dikkat çekerek sektörün ciddi bir daralma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

'İLAÇ ARZINDA CİDDİ SORUNLAR YAŞANABİLİR'



Malkoç, ilaç arzı konusunda büyük endişeler olduğunu belirterek, "İlaç fiyatlandırma mevzuatının acilen güncellenmesi için gerekli adımlar atılmalı. Sektördeki mali sorunlar yüzünden üretim azalıyor. Bu durum böyle devam ederse, yakın gelecekte ilaç arzında ciddi sıkıntılar yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, 2024 yılı Aralık ayında ilaç sanayi üretiminde yüzde 19,6'lık daralma yaşanırken, yıllık bazda düşüş oranı ise yüzde 7,3 seviyesine ulaştı.

'ÜRETİM GİDEREK DAHA ZOR HALE GELİYOR'

Malkoç, "Ekonomik şartlar nedeniyle üretim her geçen gün daha da zorlaşıyor. Kredi maliyetlerinin artışı, hızla yükselen iş gücü ve hammadde giderleri sektörümüzde büyük mali sorunlara yol açıyor" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Bu yıl sadece iş gücü maliyetlerimiz yüzde 50 artarken, sektöre yansıtılan kur artışı yüzde 23,5'te kaldı. Şu anda güncel euro kuru 40 TL'ye yaklaşmışken ilaç fiyatlandırmasında kullanılan kur ise yalnızca 21,67 TL seviyesinde."

İLAÇ FİYATLANDIRMA SİSTEMİNDE KÖKLÜ REFORM ÇAĞRISI

Malkoç, ilaç fiyatlandırma sisteminin kalıcı ve kapsamlı bir reformla yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca mevcut fiyatlandırma politikasının Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarına ayrılan kaynakların yetersiz olmasına yol açtığını belirtti.

İLAÇ FİYATLANDIRMA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de, kamunun ilaç harcamalarını kontrol altına almak amacıyla 2004 yılından bu yana ilaç fiyatlarının belirlenmesinde "referans fiyat" sistemi uygulanıyor. Bu sisteme göre, belirlenen kaynak ülkeler olan Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’a ek olarak, ürünün ithal edildiği ülkeler arasından ürünün depocuya satış fiyatı en düşük olan ülkedeki fiyatı esas alınıyor.

Eşdeğeri olmayan ilaçlar için bu referans fiyatın tamamı; eşdeğeri olan ilaçlar için ise referans fiyatın yüzde 60’ı dikkate alınıyor. Belirlenen fiyat, yıllık olarak belirlenen dönemsel euro değeri ile çarpılarak ürünün Türk Lirası cinsinden fiyatı hesaplanıyor.

İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro değeri en son geçen yıl ekim ayında yüzde 23,5 oranında artırılarak 17.54 TL'den 21.67 TL'ye yükseltilmişti.