Şeyma Subaşı 'yaşlanmayı durduran ilaçlar' olduğunu iddia etti: 'Korktuğumdan yaptırmadım'

Yayınlanma: 10.03.2025 - 11:59

Güncelleme: 10.03.2025 - 11:59

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'yi ziyaret eden ve A Para Eğlence kanalındaki Yıldızlı Sohbetler programına konuk olan Şeyma Subaşı, sosyal medyanın dilinden düşmeyen açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Daha önce "pinky clouds" ifadesiyle Twitter'da trend olan Subaşı, şimdi de yaşlanmayı durduran bir iğne icat edildiğini iddia etti.

Şeyma Subaşı, programda yaptığı açıklamada, yaşlanmayı durduran bir iğnenin var olduğuna inandığını belirterek, "Böyle değişik hazırlanıyor shot falan vuruyorsun, yaşını donduruyorlar. Kimyagerler falan buluyor, ama legal bile değil. Ben kullanmadım, arkadaşlarımın kullandığını biliyorum," şeklinde konuştu.

Subaşı, bu açıklamalarında söz konusu ürünün kendisine teklif edildiğini ancak korktuğu için kullanmadığını ifade etti.

Şeyma Subaşı'nın bu iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar Demi Moore'un başrolünde yer aldığı "The Substance" adlı filmle benzerlik kurdu.

"The Substance" (Cevher) filmin konusu, yaşlanmayı engellemek isteyen bir kadının karaborsada satılan bir ilacı kullanması üzerine dönüyor.