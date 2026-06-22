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İhracatçının sırtındaki maliyet yükü ağırlaşıyor: Enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 100'ü aştı

İhracatçının sırtındaki maliyet yükü ağırlaşıyor: Enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 100'ü aştı

22.06.2026 10:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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İhracatçının sırtındaki maliyet yükü ağırlaşıyor: Enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 100'ü aştı

TÜİK verilerine göre, ihracatçıların üretim maliyetlerini gösteren Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi mayıs ayında hem aylık hem de yıllık bazda yükselişini sürdürdü. Sanayinin alt sektörlerinde imalat ile madencilikte maliyet artışları devam ederken, yıllık bazda en belirgin yükseliş enerji grubunda kaydedildi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre ihracatçıların üretim maliyetlerini yansıtan YD-ÜFE, Mayıs 2026'da bir önceki aya göre yüzde 1,71, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,30 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,16 yükseldi. Endeks, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,96 artış gösterdi.

İMALAT SANAYİSİNDE ARTIŞ DEVAM ETTİ

Sanayinin iki ana sektörüne ilişkin verilere göre, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 47,70, imalat sanayisinde ise yüzde 33,93 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında yıllık değişimler şu şekilde kaydedildi:

  • Ara mallarında yüzde 31,50 artış
  • Dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,73 artış
  • Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,00 artış
  • Enerjide yüzde 104,38 artış
  • Sermaye mallarında yüzde 23,68 artış

AYLIK BAZDA MADENCİLİK ÖNE ÇIKTI

Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığında aylık yüzde 5,30, imalat sanayisinde ise yüzde 1,65 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise şöyle oldu:

  • Ara mallarında yüzde 3,48 artış
  • Dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,49 artış
  • Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,20 artış
  • Enerjide yüzde 6,23 azalış
  • Sermaye mallarında yüzde 1,62 artış

ENERJİ GRUBUNDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

YD-ÜFE verilerinde yıllık bazda en yüksek artış enerji grubunda gerçekleşti. Enerji fiyatları yıllık yüzde 104,38 yükselirken, aylık bazda yüzde 6,23 geriledi.

TÜİK verileri, mayıs ayında yurtdışına yönelik üretici fiyatlarında yükseliş eğiliminin sürdüğünü ve özellikle enerji ile madencilik sektörlerinde maliyet artışlarının yüksek seyrini koruduğunu gösterdi.

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