Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tüketici güveninde kötümserlik sürüyor: Endeks haziranda da 100 eşiğinin altında kaldı

Tüketici güveninde kötümserlik sürüyor: Endeks haziranda da 100 eşiğinin altında kaldı

22.06.2026 10:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Tüketici güveninde kötümserlik sürüyor: Endeks haziranda da 100 eşiğinin altında kaldı

TÜİK ve TCMB işbirliğiyle hazırlanan tüketici güven endeksi, haziran ayında hanelerin maddi durum algısı ve genel ekonomik beklentilerdeki iyileşmeyle toparlanma kaydetti. Dayanıklı tüketim harcaması yapma eğiliminin de arttığı bu dönemde endeks önceki aya göre yükseliş gösterse de referans değerin altında kalarak tüketicilerin genel görünümdeki kötümser duruşunun devam ettiğini gösterdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

TÜİK ve TCMB işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 85,8 seviyesinde bulunurken Haziran ayında yüzde 2,5 artarak 87,9 oldu.

Endeks, böylece son bir ayda tüketici güvenindeki toparlanmanın sürdüğüne işaret etti.

HANELERİN MADDİ DURUM ALGISI GÜÇLENDİ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu ölçen alt endeks, Mayıs ayındaki 69,2 seviyesinden Haziran ayında 72,3'e yükseldi. Bu kalemde aylık artış oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise yüzde 1,9 artışla 87,9'dan 89,5'e çıktı.

EKONOMİK BEKLENTİLERDE İYİLEŞME

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisini gösteren alt endeks, Mayıs ayında 81,4 seviyesindeyken Haziran ayında yüzde 3,1 artarak 83,9'a yükseldi.

Veriler, tüketicilerin ekonomiye ilişkin beklentilerinde sınırlı da olsa iyileşme yaşandığını ortaya koydu.

DAYANIKLI TÜKETİM HARCAMASI EĞİLİMİ ARTTI

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini ölçen endeks de yükseliş gösterdi. Mayıs ayında 104,5 olan endeks, Haziran ayında yüzde 1,4 artışla 105,9 seviyesine çıktı.

Bu kalem, tüketicilerin önümüzdeki 12 aylık dönemde harcama eğilimlerinin güçlendiğine işaret etti.

ENDEKS HÂLÂ 100'ÜN ALTINDA

Tüketici güven endeksi 0 ile 200 arasında değer alıyor. Endeksin 100'ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimserliği, 100'ün altında olması ise kötümserliği gösteriyor.

Haziran ayında 87,9 olarak hesaplanan tüketici güven endeksi, önceki aya göre yükselmesine rağmen 100 seviyesinin altında kalarak tüketicilerin genel görünümde temkinli tutumunu sürdürdüğünü ortaya koydu.

İlgili Konular: #tüik #TCMB #tüketici güven endeksi

İlgili Haberler

BİST bankacılık, gayrimenkul, montaj sanayi gibi alanlara sıkıştı, küreselleşemiyor
BİST bankacılık, gayrimenkul, montaj sanayi gibi alanlara sıkıştı, küreselleşemiyor BİST’teki şirket kârlılıklarının gerçek bir üretim büyümesini yansıtmadığı görüşünde birleşen ekonomistlere göre, sanayi aslında zayıflıyor, teknoloji şirketleri sınırlı kalıyor.
Altın fiyatlarında İsviçre hareketliliği: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Haziran 2026 Pazartesi...
Altın fiyatlarında İsviçre hareketliliği: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Haziran 2026 Pazartesi... 22 Haziran 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 22 Haziran 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: Taksit süresi 72 aya çıkarıldı
SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: Taksit süresi 72 aya çıkarıldı SGK'nin yeni genelgesine göre, haziran ayı ve önceki dönemlere ait prim borçları ile kesinleşen idari para cezaları yapılandırma kapsamına alındı. Taksitlendirme süresinin iki katına çıkarılarak borçlulara uzun vadeli ödeme kolaylığı sağlandığı düzenlemede, ilk taksitin ödenmesiyle birlikte haciz ve icra işlemleri durdurulacak.