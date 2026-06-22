Tüketici güveninde kötümserlik sürüyor: Endeks haziranda da 100 eşiğinin altında kaldı

TÜİK ve TCMB işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 85,8 seviyesinde bulunurken Haziran ayında yüzde 2,5 artarak 87,9 oldu.

Endeks, böylece son bir ayda tüketici güvenindeki toparlanmanın sürdüğüne işaret etti.

HANELERİN MADDİ DURUM ALGISI GÜÇLENDİ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu ölçen alt endeks, Mayıs ayındaki 69,2 seviyesinden Haziran ayında 72,3'e yükseldi. Bu kalemde aylık artış oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise yüzde 1,9 artışla 87,9'dan 89,5'e çıktı.

EKONOMİK BEKLENTİLERDE İYİLEŞME

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisini gösteren alt endeks, Mayıs ayında 81,4 seviyesindeyken Haziran ayında yüzde 3,1 artarak 83,9'a yükseldi.

Veriler, tüketicilerin ekonomiye ilişkin beklentilerinde sınırlı da olsa iyileşme yaşandığını ortaya koydu.

DAYANIKLI TÜKETİM HARCAMASI EĞİLİMİ ARTTI

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini ölçen endeks de yükseliş gösterdi. Mayıs ayında 104,5 olan endeks, Haziran ayında yüzde 1,4 artışla 105,9 seviyesine çıktı.

Bu kalem, tüketicilerin önümüzdeki 12 aylık dönemde harcama eğilimlerinin güçlendiğine işaret etti.

ENDEKS HÂLÂ 100'ÜN ALTINDA

Tüketici güven endeksi 0 ile 200 arasında değer alıyor. Endeksin 100'ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimserliği, 100'ün altında olması ise kötümserliği gösteriyor.

Haziran ayında 87,9 olarak hesaplanan tüketici güven endeksi, önceki aya göre yükselmesine rağmen 100 seviyesinin altında kalarak tüketicilerin genel görünümde temkinli tutumunu sürdürdüğünü ortaya koydu.