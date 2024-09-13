İhtiyaç kredilerinde faiz oranları güncellendi: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Yurttaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların uygun faizli kredi seçeneklerini araştırmaya devam ediyor. Peki, 100 bin TL için 12 ay vadeli kredinin faiz oranı ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Geçtiğimiz hafta, 1-3 ay vadeli Türk Lirası mevduat faizi ortalaması yüzde 59,3’e düştü.
Aynı süreçte, ihtiyaç kredisi faiz oranı iki ayda 6,3 puan düşerek yüzde 77,9'dan yüzde 71,7'ye geriledi.
Düşük faizli kredi arayan yurttaşlar için seçenekler sınırlı kalırken, bankaların faiz oranları hala yüksek seviyelerde.
Peki, 100 bin TL’lik 12 ay vadeli kredi için güncel faiz oranı ve geri ödeme tutarı nedir? İşte kredi hesaplama sitelerine göre başlıca bankaların sunduğu seçenekler:
ING
Faiz oranı: % 4,04
Aylık Taksit: 11 bin 443 TL
Toplam Ödeme: 137.821,52 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %4,55
Aylık Taksit: 11.872,18 TL
Toplam Ödeme: 143.041,16 TL
Akbank
Faiz Oranı: %4,68 İ
Aylık Taksit: 11.982,69 TL
Toplam Ödeme: 144.367,28 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 12.162,25 TL
Toplam Ödeme: 146.522,00 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %5,17
Aylık Taksit: 12.403,65 TL
Toplam Ödeme: 149.418,80 TL
Ziraat Bankası (Tüketici Kredisi)
Faiz Oranı: %4,54
Aylık Taksit: 11.863,70 TL
Toplam Ödeme: 142.864,40 TL
Halkbank (Hızlı Kredi)
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 12.473,03 TL
Toplam Ödeme: 150.251,36 TL
HSBC (İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: %5,49
Aylık Taksit: 12.682,28 TL
Toplam Ödeme: 152.762,36 TL
(Not: Kredi faizleri tüketicilerin kredi notuna göre değişim gösterebilir)
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