StanChart'tan 100 bin dolarlık Bitcoin tahmini

Yayınlanma: 24.04.2023 - 17:05

Güncelleme: 24.04.2023 - 17:35

Standard Chartered’ın dijital varlık araştırma başkanı Geoff Kendrick konu ile ilgili hazırladığı bilgi notunda Bitcoin’in kazanç sağlayabileceğini söyledi. Kendrick, “Belirsizlik kaynakları devam etse de, 100 bin dolar seviyesine giden yolun daha net hale geldiğini düşünüyoruz” dedi.

Kendrick, bankacılık sektöründeki son kargaşanın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım döngüsünü sonlandırmış olabileceğini, bu nedenle riskli varlıkların istikrara kavuşabileceğini belirtti. Kendrick, kripto madenciliğinin kârlılığının artması gibi faktörlerin de Bitcoin’i destekleyeceğini belirtti.

YÜKSEK TAHMİNLER HER ZAMAN TUTMUYOR

Ancak iyimser havaya rağmen uzmanlar kripto tahminlerinin güvenilirliği konusunda uyarıyor. Bitcoin’in geçmiş rallileri sırasında da çok yüksek tahminler gelmişti.

Örneğin Kasım 2020’de bir Citi analisti, Bitcoin’in 2022’nin sonuna kadar 318 bin dolara kadar çıkabileceğini söylemişti. Ancak Bitcoin geçen yılı yaklaşık yüzde 65 düşüşle 16 bin 500 dolardan kapattı.

Sonrasında ise lider kripto varlık, yılbaşından bu yana yükselmeye devam etti. Bitcoin, on ay sonra ilk kez nisanda 30 bin doların üzerine çıktı. Fed’in faiz artışları ve bir dizi kripto firmasının iflası nedeniyle 2022’de kripto sektöründen trilyonlarca doların silinmesinin ardından gelen kazançlar, kısmi bir toparlanmaya işaret etti.

BİTCOİN’DE SON DURUM

14 Nisan günü 31 bin dolar seviyesini görerek Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test eden Bitcoin, hafta bu bölgeyi aşmayı başaramadı.

Özellikle Fed Başkan Yardımcısının politika faizlerini yüzde 6'ya yaklaştırmalıyız sözlerinin ardından geri çekilme hızlandı ve Bitcoin geçen haftayı yüzde 9 kayıpla 27 bin 500 dolar seviyelerinden kapattı.

Bitcoin yeni haftanın ilk gününde yüzde 0.8 düşüşle 27 bin 360 dolardan, Ethereum ise yüzde 0,9 düşüşle 1845 dolar seviyesinden işlem gördü.