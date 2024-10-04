İki dev bankadan Türkiye yorumu: Enflasyon ve faiz beklentileri güncellendi!

Yayınlanma: 04.10.2024 - 09:57

Güncelleme: 04.10.2024 - 09:57

TÜİK'in Eylül 2024 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından piyasalar beklenen düşüşün gerçekleşmediğini belirterek faiz indirim beklentilerini erteledi. Yabancı kurumlar, yılsonu enflasyon beklentileri ve faiz tahminlerini güncelledi.

Citi, yayınladığı yatırımcı notunda eylül ayı TÜFE'sinin hizmet enflasyonundaki direnç nedeniyle beklenenden yüksek geldiğini belirtti. Citi, yıl sonunda enflasyonun yüzde 45'in altına inmesini öngördüklerini ifade etti.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE DARALMA BEKLENİYOR

Citi, TCMB’nin karmaşık bir dezenflasyon sürecinin yanı sıra zorlu bir makroekonomik ortamla karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Yatırımcı notunda, ikinci çeyrekteki durgun büyümenin ardından üçüncü ve dördüncü çeyrekte finansal koşulların sıkılaşması, özel tüketimde normalleşme ve ihracattaki düşüş nedeniyle yılın geri kalanında daralma beklendiği vurgulandı. Citi, stagflasyon benzeri bir ortamın politika yapıcılar için yönetilmesinin zorlaşacağını öne sürdü.

Citi, ekonomik faaliyetlerdeki beklenenden büyük bir yavaşlamanın erken faiz indirim riskini artırabileceğini ve bu durumun vergi gelirleri ile mali konsolidasyonu zayıflatabileceğini belirtti. Gelecekte para politikasının, ekonomik yavaşlamanın hızı, döviz kurunun performansı ve rezerv gelişimine bağlı olarak şekilleneceğini ekledi.

Citi ayrıca, ticarete konu olan ve olmayan fiyatlar arasındaki farkın endişe yarattığını ve TCMB'nin döviz kuruna dayalı enflasyonla mücadele stratejisinin, hizmet fiyatlarının bu disipline duyarlı olmaması durumunda etkisiz kalabileceğini belirtti. Ancak Citi, yıllık enflasyonun güçlü baz etkisiyle yılın geri kalanında düşüş göstereceğini ve yıl sonunda %45'in biraz altına ineceğini öngördüklerini açıkladı.

HİZMET SEKTÖRÜ ENFLASYON İVMESİ YÜKSEK

Eylül enflasyonunu değerlendiren Hollanda merkezli çok uluslu bankacılık şirketi ING, hizmet sektöründeki kalıcı enflasyonun Türkiye’de enflasyonun düşmesi önündeki en büyük risk olduğunu belirtti. ING, baz etkilerinin enflasyonun düşüşüne katkı sağladığını ancak hizmet enflasyonunun hala yüksek bir ivme taşıdığını ifade etti.

Notta ayrıca, kasım ayında faiz indirimi olasılığının zayıfladığı ve sadece Ekim ayı enflasyon verilerinde önemli bir iyileşme olması durumunda bir değişiklik görülebileceği belirtildi.