İki ödeme şirketine faaliyet izni
Papel Elektronik ve Para ve Ödeme Hizmetleri ile A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) faaliyet izni aldı.
Papel Elektronik ve Para ve Ödeme Hizmetleri ile A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) faaliyet izni aldı.
TCMB'nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Papel Elektronik ve Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş ile A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş’ye Kanun’un 12 maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun’un 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.
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