Merkez Bankası, bankaları uyardı: Döviz işlemlerini piyasa saatlerine çekin
Merkez Bankası (TCMB) bankalara döviz işlemlerini piyasa saatlerine çekmesine ilişkin yazılı uyarıda bulundu. Uyarıda, bankaların geç saatlerde yurtdışı yerleşik bankalarla döviz alım satım işlemleri gerçekleştirdiği görüldüğü hatırlatılarak "Bankalarımızın gerekli tedbiri almaları beklenmektedir" dendi.
TCMB'den bankalara iletilen ve Reuters tarafından görülen bugün tarihli yazıda, "Son dönemde yurtiçi bankalarımızın özellikle geç saatlerde yurtdışı yerleşik bankalar ile döviz alım satım işlemi gerçekleştirdiği görülmüştür. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesi, bankamız politikalarının etkinliği ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi açısından önem arz etmekte olup, Bankalarımızın gerekli tedbiri almaları beklenmektedir" dendi.
'SPEKÜLATİF AMAÇLI İŞLEMLERE DAYANAK...'
TCMB yazısında bu konuda gerekli adımların bankalar tarafından alınmaması halinde TCMB tarafından tedbir alınacağı belirtildi.
Ayrıca TCMB'nin metninde bankaların yurtdışı yerleşiklere spekülatif amaçlı işlemlere dayanak teşkil edecek yüksek montanlı TL gönderdiği ve bu tutarların dövize dönüştürüldüğüne dikkat çekildi. TCMB bankalardan müşterilerine bu işlemleri yurtiçi piyasalarda yapmalarının mümkün olduğunun bildirilmesini ve önerilmesini istedi.
'GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK'
TCMB yazısında her iki konuda da gerekli adımların bankalar tarafından atılması istendi ve ilgili konuların devam etmesi durumunda TCMB tarafından "gerekli tedbirler alınacaktır" denildi.
TCMB son dönemde önce sözlü, sonra bugünkü gibi yazılı olarak bankalardan 'ne istediğini' iletiyor. Sözlü ve yazılı olarak belirtilen konularda uyarıya rağmen bir gelişme olmaz ise bu uyarıları tahvil karşılığı ayırılması gibi adımlar takip edebiliyor.
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