Kira uyuşmazlıklarına ilişkin açılan davaların günü bir yıl sonraya verildi: Mahkemelere dosya yağıyor

Yayınlanma: 31.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.12.2023 - 03:00

Kiracı ve ev sahipleri arasındaki gerilim devam ediyor. Avukat Tuğçe Duygu Köksal, sosyal medyadan, aralık ayında kira uyuşmazlığı üzerine açılan bir davada duruşma tarihinin bir yıl sonraya verildiğini açıkladı. Arabuluculuk uygulaması ile kira uyuşmazlıklarına ilişkin dosyaların azalacağı belirtilse de mahkemelerdeki yoğunluk arttı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Eylül’den itibaren uygulamaya konulan kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine aralık ayının ortasına kadar 76 bin 780 başvuru olduğunu, bunlardan 32 bin 98’inin anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı. Cumhuriyet konuya ilişkin avukat Ruşen Gültekin ile konuştu.

Gültekin, “Normalde bir kira uyuşmazlığının ortalama olarak bakanlığın verdiği sürelerde bir yıl içerisinde bitmesi lazım. O davalar açılırken hedef süre koyuyorlar. Hedef süreleri hepsi şu anda uygulanamaz hale geldi” dedi.

Arabuluculuk uygulamasının işe yaramadığını savunan Gültekin, “İstanbul’daki sulh hukuk mahkemelerine dosya yağıyor. Mahkeme önünde en fazla 400-500 dosya varken, bu dosya sayısı 2-3 bine çıktı. Arabuluculuk, davaları 2-3 ay erteledi ama şimdi davalar artmaya başladı” ifadelerini kullandı.