Kiracısına zam için baskı yapan ev sahibine emsal ceza

Yayınlanma: 13.01.2024 - 16:54

Güncelleme: 13.01.2024 - 16:54

İstanbul Üsküdar'da yaşayan B.K. adlı bir kadın Ö.Y. adlı bir adamın giriş kattaki evini 2017 yılının Eylül ayında kiraladı. 2022 yılının Eylül ayında 4 bin 750 liraya oturan Ö.Y. 2023 yılının Ağustos ayında, sözleşme döneminin gelmesine yakın ev sahibinin tacizlerine maruz kalmaya başladı. Kiracısının evini tahliye etmesini isteyen ev sahibi evde yalnız yaşayan kadına sürekli mesaj atıp arayarak baskı yaptı.

KİRAYI 4 BİNDEN 13 BİNE ÇIKARMAK İSTEDİ

Kirayı da 4 bin 750 liradan yasal zam oranın üzerinde olan 13 bin liraya çıkaran ev sahibi adam, "Beni daireye girmek zorunda bırakmayın, bu yüzsüzlüktür, nasıl bir insansın, hiç mi utanmıyorsun, akşam ben orda olacağım, o ev boşaltılacak, dairenin önündeyim, o daireye gireceğim, gerekirse kapının kilidi değiştirilecek" mesajlarıyla tehdit etti. Bir ay boyunca süren, ardı arkası kesilmeyen ısrarlı aramalar yaptı.B.K. adlı kadın kiracısını evden tahliye etmek isteyen ev sahibi Ö.Y. bir ay boyunca zile basıp, mesaj atıp, arayarak baskı yaptı.

TEHDİT VE ISRARLI TAKİP KARARI

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre evine girip çıkarken sokağı kontrol edip, zil çaldığında kapısını açamaz hale gelen kadının mağduriyeti için mahkeme dikkat çeken bir hüküm kurdu. Ev sahibinin farklı zamanlarda ısrarla mesaj atarak ciddi bir huzursuzluk meydana getirdiğinin altını çizdi. "Kadına karşı tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından 9 ay 10 gün hapsine hükmetti.