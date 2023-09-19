İkinci el eşyalar bile cep yakıyor: Geçen sene 7 bine döşenen ev...

Yayınlanma: 19.09.2023 - 12:34

Güncelleme: 19.09.2023 - 12:34

Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı derken öğrenciler, gitmek istedikleri üniversitenin çevresinde yurt bulamadığı için kiraya çıkmak zorunda kalıyor.

Kiraya çıkacak öğrencilerin ise yaşam şartlarını iyileştirmesi için ev eşyasına ihtiyacı var. Tercihini ikinci el eşyacılardan yana kullanan üniversite öğrencileri, maliyeti geçen seneye göre artan ev eşyaları ile karşı karşıya kalıyor.

50 binden fazla üniversite öğrencisinin bulunduğu Kütahya’da üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala, ikinci el ve spot eşya satan esnaflar, öğrencilerin şehre gelmesini beklemeye başladı.

Kütahya’nın Balıklı Mahallesinde ikinci el eşya satan esnaflar, satışların artması için üniversitelerin açılmasını ve öğrencilerin şehre gelmesini bekliyor. Kiralık ev tutan öğrencilerin ilk tercihi spotçu ve ikinci el eşyacılar oluyor.

"İKİNCİ EL SATIŞLARINDA İŞLER ÖĞRENCİLERE BAĞLI"

İkinci el satışlarında işlerin öğrencilere bağlı olduğunu söyleyen ikinci el esnafı Reyhan Sarı, “Aileler taksitle sıfır ürün aldıkları için işimiz daha çok öğrencilere bağlı. Şu an öğrenciler yok. Gelmelerine yaklaşık bir iki hafta süre var.

"EN AZ 20 BİN LİRAYI GÖZDEN ÇIKARMASI GEREKİYOR"

Geçen sene bir öğrenci evini 7-8 bin liraya döşeyebiliyordu, yalnız şu anda maliyetler ekonomiye göre yüksek olduğu için bir öğrencinin en az 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Şu an en ucuz beyaz eşya olan çamaşır makinesi bin 500 TL’den başlıyor, buzdolabı 2 bin TL’den başlıyor. Baza ve yatakların fiyatı bin 300 ile bin 500 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

ESNAF VE ÖĞRENCİ ZOR DURUMDA

Sarı, Esnafların ekonomiyi öne sürerek fiyatlarda gereğinden fazla artış yapmasının herkesi kötü yönde etkilediğini, hem ikinci el esnafının hem de öğrencilerin zor durumda kaldığını dile getirdi.