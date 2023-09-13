İkinci el konutta fahiş fiyatla ilan veren kişiye para cezası

Ticaret Bakanlığı ikinci el konutta fahiş fiyatla ilan veren kişiye 349 bin lira ceza kesti.

İHA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 10:17
İkinci el konutta fahiş fiyatla ilan veren kişiye para cezası
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Ticaret Bakanlığı'nın otomobil ve konut satışındaki fahiş fiyat artışlarına karşı aldığı tedbirler devam ediyor.

İkinci el otomobil ve konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş üç ay öncesine nazaran yavaşladı. 

Ağustos ayında fiyatı en çok düşen ürün grubu konut olurken, ilan sitelerindeki artış da dikkat çekti. 

349 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

Diğer yandan yasaklara uymayanlar ise en ağır cezaya çarptırıyor. 

Yapılan incelemelerde ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir satıcıya 349 bin TL idari para cezası uygulandı. 

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan piyasanın dengesini bozmaya yönelik eylemlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "İkinci el daireleri piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen fiyatlarla ilana koyarak daire fiyatlarında köpük oluşturmaya çalışan spekülatörlere karşı mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda yapılan denetimler neticesinde ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulanmış olup, piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir. Fahiş fiyat artışlarını önlemeye yönelik çalışmalarımızı etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. 


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