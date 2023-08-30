İkinci evini alacak olanlara kredi daraltması geldi: konut fiyatları nasıl etkilenecek?

Yayınlanma: 30.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 30.08.2023 - 07:00

BDDK yeni bir karara imza attı, ikinci konutunu alacak olanlara yönelik kredi kısıtlaması getirdi.

Tüketiciler, ikinci ev alımında eskiye göre yüzde 75 daha az kredi kullanabilecek. Konut kredilerinde, kişinin kendi üzerine, eşine veya 18 yaş altı çocuklarına ait en az 1 mülk olması halinde, konut kredileri yüzde 75 oranında daraltılacak. Konut almak isteyenler için eksper değerinin yüzde 90’ı kadarına kredi veriliyordu. Bu karara göre eksper değerinin yüzde 22,5 kadarına kredi verilecek. İlk kez konut alanlarda kredi oranlarında bir değişiklik olmayacak. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Koçak, kişinin birlikte yaşadığı ve 18 yaş üstü çocuğu üzerine konut almak istemesi halinde, yine eski orandan faydalanabiliyor olacağını belirtti. Düzenleme sadece kişinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları için çıkarılmış durumda.

“AMAÇ; İKAMET AMAÇLI KONUT ALMAYA TEŞVİK”

Kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında da (standart yaklaşım kullanılarak hesaplanan) yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanacak. İlk konut alımlarında ise kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak. BDDK’nın verdiği bu kararın genel anlamda olumlu sonuçları olacağı gibi bazı handikapları olacağını da söyleyen TÜGEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Koçak: “Olumlu yanlarına bakacak olursak, birden çok konutu olanlar yeni bir konut almak istediklerinde nakit alım yapmak zorunda kalacaklar ve KKM, döviz, altın gibi enstrümanların konuta kayması sağlanabilecek. Bunun dışında eylül ayında ilk kez konut alacaklara kredi teşviği sağlanması ile birlikte, gerçekten ihtiyaç sahipleri bu krediden yararlanabilecekler” dedi.

“KONUT FİYAT ARTIŞ HIZI DÜŞER”

Kredili satışlarda son dönemlerde çok ciddi bir düşüşün söz konusu olduğunu söyleyen Koçak: “Bu kararla birlikte de kredili satışların yine az seyredeceği kanaatindeyim. Bununla birlikte bu kararın satışlarda talep düşüklüğü yaratacağından dolayı, konut fiyatlarının artışında bir düşüş yaratacaktır.Aslında bu kararın çıkma amacının, ikamet amaçlı konut almaya teşvik, kiralama yani yatırım amaçlı konut alımının ise önüne geçilmesi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“İNŞAAT SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLENECEKTİR”

TÜGEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Koçak: “Kararın handikaplarını düşünecek olursak da proje satışlarında bu durumun nasıl olacağı şimdilik belli değil. Özellikle müteahhitler yaptıkları projelerde, bankalar ile anlaşma yaparak finansman sağlamakta ve yatırım amaçlı mülk edinmek isteyenlere satış yapmaktadır. Bu yüzden bu kararın inşaat sektörünü olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum.” dedi. Kararın genel anlamda piyasaya olumlu bir katkı sunacağını söyleyen Koçak: “Özellikle kredinin ihtiyaç sahiplerine ulaşması açısından ve konuta olan genel talebi düşüreceğinden, konut fiyatlarının artış hızını azaltması bakımından olumlu olacaktır.” diye konuştu.