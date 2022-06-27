İkinci el oto pazarında bayram hareketliliği başladı
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Eskişehir İkinci El Oto Pazarı’nda hareketlilik başladı.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) 75. Yıl Mahallesi’nde her pazar günü kurulan ikinci el otomobil pazarında Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Araç satmak isteyenler satış alanında yoğunluk oluşturdu. Satış alanlarının büyük bölümünü B ve C segmentindeki otomobiller doldurdu. İkinci el oto pazarındaki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.
“TEMİZ ARAÇ OLURSA HER ZAMAN SATILIYOR”
Aracını satışa çıkarmak için Konya’dan Eskişehir’deki ikinci el oto pazarına gelen Fikret Harlar, “Pazar şu anda iyi, temiz araç olursa her zaman satılıyor. Bayram üstü olunca piyasa gayet hızlı. Yaz sezonu başladı. Tatil ve bayram da araya girince fiyatlarda da kıpırdamalar oldu. Her malın bir fiyatı var. Ekspere gösterilmeden araba alınmaz. Çünkü ortalık üçkağıtçı dolu” diye konuştu.
Bayram öncesi hareketlilikle birlikte fiyatlarda da artış olduğunu aktaran Kerem Bozuyer, “Bayram öncesi hareketli olması güzel ama hareketlilikle beraber artış da oluyor. Araba fiyatları yükseliyor. Araç şu anda ihtiyaç durumunda. Hastane, cenaze veya başka bir şey oluyor, dolmuş ve taksiyle sürekli gidilmiyor. İnşallah fiyatlar bir an önce düşer” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- MHP'den Ahmet Davutoğlu'na günler sonra videolu yanıt
- İnebolu kaymakamı uyardı: Üst katlara çıkın
- Taksiciye 'sür lan' dedi, ortalık karıştı
- Karadeniz'de kırmızı alarm
- İpi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Ehliyetsiz sürücü ara sokakta takla attı
- Ahmed Arif büstüne saldırı
- 'Yunanistan’a barış için gittik'
- Tekme, yumruk ve dubalarla saldırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Peker cinayetin sır perdesini kaldırırsa...'
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- 'AKP ve HDP arasında yeni bir çözüm süreci' iddiası
- 'Bunu gör arkadaş...'
- Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yorum
- 'Bilal Oğlan Federasyonu'
- 'Yeni bir dalga kapıda' diyerek tarih verdi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Bakanlık uyuyor, vakalar uçuyor
- Taksim'de 'Onur Yürüyüşü' öncesi gözaltı