Ankara İtfaiyesi, 14 araçla Marmaris'e hareket etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Marmaris'te devam eden orman yangınına müdahalede destek olmak için harekete geçti. Ankara İtfaiyesi bünyesindeki 14 araç ve 32 kişilik ekip, gece yarısı Marmaris'e hareket etti.

DHA
24 Haziran 2022 Cuma, 03:57
Ankara İtfaiyesi, 14 araçla Marmaris'e hareket etti
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Marmaris'te devam eden orman yangınına karşı mücadelede bir destekte Ankara'dan geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, twitter hesabından yaptığı açıklamada "14 araç ve 32 mesai arkadaşımızdan oluşan ekibimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı. Ekiplerimiz sahada, bizler de dualarımızla yanındayız" dedi. 


Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye Mansur Yavaş Marmaris
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