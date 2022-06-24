Ankara İtfaiyesi, 14 araçla Marmaris'e hareket etti

24 Haziran 2022 Cuma, 03:57

Marmaris'te devam eden orman yangınına karşı mücadelede bir destekte Ankara'dan geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, twitter hesabından yaptığı açıklamada "14 araç ve 32 mesai arkadaşımızdan oluşan ekibimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı. Ekiplerimiz sahada, bizler de dualarımızla yanındayız" dedi.