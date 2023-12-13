İkinci el taşıt satışında yeni dönem! Motosikletler de dahil edildi

Yayınlanma: 13.12.2023 - 09:47

Güncelleme: 13.12.2023 - 09:47

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, otomotiv sektöründe tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısını tesis etmek üzere birçok düzenlemenin yürürlüğe konduğu ve bu kapsamda ülke genelinde denetim faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi.

SPEKÜLATİF FİYAT ARTIŞLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Söz konusu çalışmalar neticesi olarak otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelendiğine, vatandaşların sıfır ve ikinci el araca ulaşmasının kolaylaştığına dikkat çekilen açıklamada, "Son dönemde motosiklet piyasasında spekülatif fiyat artışlarının olduğu şikayetlerine yönelik olarak ticaret il müdürlüklerimiz ve Ticaret Bakanlığımız müfettişlerince yoğun denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, stokçuluk yaptıkları gerekçesiyle motosiklet ticaretiyle iştigal eden 4 işletmeye Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle yaklaşık 18 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte, taşıtların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasını yasaklayan düzenlemeye aykırı davranan motosiklet ticaretiyle iştigal eden 34 işletmeye yaklaşık 3 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.

"GEREKLİ GÖRÜLÜRSE İLAVE TEDBİRLER ALINACAK"

Açıklamada, yönetmelik değişikliğiyle, motosikletlerin pazarlaması ve satışının da 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamına alındığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 1 Temmuz 2024 tarihinden önce, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen motosikletlerin pazarlaması ve satışı doğrudan ya da dolaylı olarak yapılamayacaktır. Ayrıca, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların, noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasına motosiklet satışlarının da dahil edilmesine karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak otomobil ve arazi taşıtları konusunda sağlanan fiyat istikrarının ve piyasa dengesinin motosikletler konusunda da sağlanmasını yönelik çalışmalarımız titizlikle sürdürülecek ve gerek görülmesi halinde ilave tedbirler hemen alınacaktır."