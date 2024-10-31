İktidar bir yandan tasarruf diyor diğer yandan kiralamalara, taşıt alımlarına tam gaz devam ediyor

Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:42

Güncelleme: 31.10.2024 - 10:42

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 2025 yılı bütçesindeki kiralama giderlerine dikkat çekti.

Önümüzdeki yılda da kamuda kiralamalara son sürat devam edileceğine dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Kamuda tasarruf tedbirleri sözde kaldı. 2024 yılında 9 ayda kiralamaya toplam 9 milyar 917 milyon lira harcandı. 2023 yılının tamamında kiralamalara ödenen rakam ise 8 milyar 415 milyon liraydı. Senenin bitmesine daha üç ay olmasına rağmen geçen seneki rakam çoktan aşıldı. Araç kiralama rakamlarına baktığımızda ise 2024’ün 9 ayında 2 milyar 366 milyon liralık araç kiralanmış. Oysa 2023 yılının tamamında taşıt kiralama giderleri 2 milyar liraydı. Tasarruf bunun neresinde?” diye sordu.

Yayımlanan tasarruf genelgesinde “Mevcut taşıtlar ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde ivedilikle gözden geçirilecektir. Ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek, ihtiyaç fazlası taşıtlar ise tasfiye edilmek ya da ihtiyacı olan kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilecektir” ifadesinin yer aldığına işaret eden Bakırlıoğlu, genelgenin yayımlanma tarihinden bugüne kadar herhangi bir taşınır satışının gerçekleşmediğini söyledi.

Kamuda tasarrufun T’sinin bile görülmediğini kaydeden Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Genelgeye göre Özelleştirme İdaresi aracılığıyla kamu kurumlarında fazla olan taşınırların satışının gerçekleşmesi gerekiyordu. Ancak Özelleştirme İdaresi bu zaman kadar herhangi bir ihaleye çıkmadı. 2023 yılında 112 milyon lira olan taşınır satışı geliri, 2024 yılında tahmini 61 milyon 363 bin lira olarak gözüküyor. 2025 yılında taşınır satışından beklenen tahmini rakam ise sadece 69 milyon 954 bin lira. Bu rakam hemen hemen 2024 yılıyla aynı, 2023 yılının ise çok gerisinde. 14 trilyon liralık bir bütçeden söz ederken, 69 milyon liralık bu rakam devede kulak bile değil. Yani 2025’te de tasarruf için taşınır satışı yok ama görünen o ki araç alımı yine çok. Cumhurbaşkanlığı 20 adet binek otomobil, Göç İdaresi Başkanlığı 50 adet minibüs, Diyanet İşleri Başkanlığı 5 adet binek otomobil alacak.

Kurumlar ellerindeki araçları azaltmak bir yana hâlâ yeni araç alımına devam ediyor. E hani genelgeye göre 3 yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun yeni taşıt alınmayacaktı ? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu ? Bu alımların yanı sıra her geçen sene artan taşıt kiralamaları da mevcut. 2022 yılında 1.4 milyar olan taşıt kiralama bedeli, 2023 yılında 2 milyar liraya, 2024 yılının eylül ayında ise 2.3 milyar liraya ulaşmış durumda. Yani iktidar sadece satın almakla kalmıyor, bir de kiralıyor. Çıkarttığınız genelge sadece otizmli öğrencilerimizin halk eğitimde aldığı kursları, öğretmenler odasında çay demleyen öğretmenleri, büyükşehirde geçim kaygısı yaşayan memurların servislerini mi kapsıyor ? Ülke genelinde tasarruf tedbirleri kapsamında halk eğitim merkezlerinde otizmli bireylerin yararlandığı kurslar açılamadı. Tasarruf edilecek birçok şey varken, tasarrufu özel gereksinimli çocuklarımızın sosyalleşip, becerilerini geliştirdiği bu kurslarda mı aradınız?”