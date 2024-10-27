9 Eylül’de ‘tasarruf’ gerekçesiyle gösteri yapmamışlardı… Türk Yıldızları İzmir’de Cumhuriyet Bayramı için prova uçuşu gerçekleştirdi

Yayınlanma: 27.10.2024 - 19:18

Güncelleme: 27.10.2024 - 19:18

9 Eylül’de İzmir’de tasarruf tedbirleri nedeniyle uçuş gerçekleştirmeyen Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet’in 101. yılı kapsamındaki gösteri için prova uçuşu yaptı.

9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterileri tasarruf tedbirleri çerçevesinde yapılmamış, ancak Adana’da TEKNOFEST etkinliğindeki gösteri kamuoyu yerel yönetim ve muhalefet tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaşananlara, "İzmir'in kurtuluş gününde SOLOTÜRK'ün olmaması önemli bir eksiklikti. Bu durum bizi üzdü. Tasarruf tedbirlerini bahane göstermişlerdi. Şimdi TEKNOFEST İzmir’in kurtuluşundan daha mı önemli? İzmirlilere büyük ayıp. Bu davranışları için onları ayıplıyorum. İzmir’e karşı daha samimi davranmalarını istiyorum. İzmir, çok değerli bir şehirdir. 9 Eylül de bu kent için önemli bir tarihtir. Hak ettiği değeri onların da hissetmelerini ve gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz” sözleriyle tepki göstermişti.

29 EKİM’DE YAPILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

9 Eylül’de yaşananların ardından Milli Savunma Bakanlığı’nın SOLOTÜRK’ün 29 Ekim’de İzmir’de gösteri yapacağı açıklamasıyla ilgili ise Tugay, “Bu adım, 9 Eylül’de gösteri yapılmamasını telafi etmez ama İzmir’in bu konudaki üzüntüsünü fark etmiş olmaları güzel bir şey. Önümüzdeki dönemde de İzmir’in ihmal edilmemesini bekliyoruz” demişti.

PROVA UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan; Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir’de yapacağı gösterinin prova uçuşunu gerçekleştirdi.

Gündoğdu Meydanı üzerindeki prova uçuşunu izlemek için İzmirliler Alsancak Kordon’a akın etti.

Türk Yıldızları, yaklaşık yarım saat boyunca İzmirlilere 29 Ekim’de yapılacak uçuşun prova gösterisini sergiledi.