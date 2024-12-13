İktidar doğalgaz yerine nükleere yöneldi

Yayınlanma: 13.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2024 - 04:00

Bayraktar’ın açıklaması, enerjideki dışa bağımlılığı gündeme getirdi. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı yüzde 70’ler civarında. Doğalgazın büyük bir bölümü ithal ediliyor.

Bayraktar, nükleer kapasitenin artırılarak doğalgaz ithalatının da önleneceğini söyledi. İktidar bir süredir nükleer enerji ile enerjide dışa bağımlılığın da azalacağını savunuyor. Enerji ithalatının azalması ile de cari açığın düşeceğini belirtiyor. Diğer yandan iktidarın savunduğu nükleer enerjide de yabancı sermaye hâkim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, Akkuyu Nükleer A.Ş. yüzde 100 Rus sermayeli ancak Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi bir anonim şirket. Enerjide, doğalgazın payı azaltılıp nükleerin payı artırılırken, dışa bağımlılıkta değişen bir şey olmayacak.

FATURALAR DÜŞÜKMÜŞ!

Diğer yandan iktidar, açlık sınırının altında kalmış olmasına karşın 2002 ile karşılaştırıp asgari ücretteki artışla övünmeye devam ediyor. AKP, şimdi de elektrik ve doğalgaz faturaları için 2002’ye göre daha az ödeme yapılmasıyla övünüyor.