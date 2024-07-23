İktidar ikinci maaşa sınırlama getirirken başka bir kanunla ‘ek ücrete’ kapı açıyor

AKP’nin Meclis’e sunduğu tüketicilerle ilgili düzenlemelerin de içinde yer aldığı “torba teklif” bugün komisyonda görüşülecek. Teklifin ikinci maddesiyle daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından kanun hükmünde kararname ile (KHK) düzenlendiği için iptal edilen “ek ücret” konusu da yeniden masaya getiriliyor.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 23.07.2024 - 04:00
İktidar ikinci maaşa sınırlama getirirken başka bir kanunla ‘ek ücrete’ kapı açıyor
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Kamuda ikinci maaşı tasarruf gerekçesiyle 98 bin lirayla sınırlandıran iktidar diğer yandan Meclis’e sunulan teklifle Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’ndaki bazı personele ek ücret ödenmesi öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI BELİRLEYECEK

Teklife göre, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nda geçici olarak görevlendirilen, mesleğe özel yarışma sınavıyla alınanlarla teknik hizmet sınıfına dahil personele ve öğretim üyelerine ödenecek ek ücret, asgari ücretin üç katını aşmamak üzere cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Bu kapsamda ödenecek ek ücretlerden damga vergisi hariç hiçbir kesinti yapılmayacak.

Kurum, görev alanı ile ilgili konularda insan kaynağı yetiştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla cumhurbaşkanı tarafından belirlenen üst limitler dahilinde, diğer mevzuatta yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın kendi çıkaracağı yönetmeliğe göre ödül ve burslar verebilecek.


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