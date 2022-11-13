İktidar kadro sözü vermişti: Sözleşmeli sayısı artıyor

13 Kasım 2022 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu sektörü istihdam sayıları 3. çeyrek (temmuz, ağustos, eylül) verilerini yayımladı.

Verilere göre, toplam personel sayısı eylülde haziran ayına göre 4 milyon 989 bin 413’ten 5 milyon 52 bin 409 kişiye çıktı. 3. çeyrekte kadrolu personel sayısı 3 milyon 28 bin 432’den 3 milyon 60 bin 64’e yükseldi. İktidar sözleşmelilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili düzenlemenin tamamlandığını bu ay içerisinde çıkacağını açıklamıştı. Bunun öncesinde ise sözleşmeli personel sayısı artmaya devam ediyor.

3. çeyrekte sözleşmeli personel sayısı 568 bin 368’den 590 bin 257’ye yükseldi. Sürekli işçi sayısı 1 milyon 225 bin 51’den 1 milyon 231 bin 635’e çıktı. İktidarın kadro vaadinde bulunduğu bir diğer kesim olan geçici işçilerin sayısı da artıyor. Eylülde hazirana göre geçici işçilerin sayısı 59 bin 672’den 62 bin 493’e yükseldi. Diğer kategorideki işçi sayısı da 107 bin 890’dan 107 bin 960’a çıktı. En fazla sözleşmeli personel genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde bulunuyor. Bu kurumlardaki sözleşmelilerin sayısı 431 bin 49.

YÖK İLK SIRADA

YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde 29 bin 615, özel bütçeli diğer idarelerde 9 bin 954, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda 2 bin 68, sosyal güvenlik kurumlarında 2 bin 687, döner sermayeler ve kefalet sandıklarında 10 bin 794, diğer kamu idarelerinde 2 bin 407 sözleşmeli personel var. 233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’lerde 41 bin 681, özelleştirme programında yer alan kuruluşlarda 57, kamu bankalarında 1944, özel kanunu bulunan kuruluşlarda 26 bin 869 sözleşmeli personel bulunuyor. İl özel idarelerinde 781, belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birliklerinde 30 bin 351 sözleşmeli personel var.