Portekiz basını duyurdu! Jorge Jesus'un sözleşmesi uzatılacak

30 Ekim 2022 Pazar, 09:20

Fenerbahçe, sezon başında takımın başına getirdiği ve kısa vadede önemli derecede verim aldığı Jorge Jesus ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Jesus ile Dünya Kupası arasında sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayacağını yazdı.

Fanatik'te yer alan habere göre ise Fenerbahçe, Portekizli hocaya henüz resmi bir teklif yapmadı. Ancak camiayı her anlamda bambaşka bir havaya sokan 67 yaşındaki hocayla uzun yıllar birlikte çalışma isteği oldukça fazla.

Gittiği tüm kulüplerde ilk dönemindeki 1 yıllık imza geleneğini Fenerbahçe'de de sürdüren Jesus’un ise sezon sonunu bekleyeceği konuşuluyor. Tecrübeli hocanın bu konuyla ilgili, “Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Ancak henüz bir şey kazanmadık. Önce kupaları kazanalım, Mayıs ayında da görüşelim” dediği öğrenildi. Deneyimli hocanın, kendisiyle olası yola devam edilme sürecinde sadece saha içi sonuçları değil, her açıdan bir değerlendirme yaparak kararını vermesi bekleniyor.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayan ancak sezon sonu tecrübeli teknik adam ile yolların ayrılmasının ardından Ali Koç ve yönetimi teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Uzun uğraşlar sonucu Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaşmış ve Portekizli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.



