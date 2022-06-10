Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaptığı açıklamada, "Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20’ye yükseltildi" ifadelerine yer verdi.

AA
10 Haziran 2022 Cuma, 02:09
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
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