Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaptığı açıklamada, "Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20’ye yükseltildi" ifadelerine yer verdi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Müşteri market çalışanına saldırdı!
- CHP'li Özdemir'den Bakan Kurum'a kentsel dönüşüm sorusu
- Polisin intihar notu Meclis'te
- Martıyı alkollü kullanan yurttaş ehliyetinden oldu
- Zam talebi reddedilen fırıncılardan çalışmama kararı
- Yol verme kavgasından sonra iş yerine kurşun yağdırdı
- Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım
- Kadıköy'de kargalar kaldırımdakilere zor anlar yaşattı
- Antalya'da sahile vuran yunus barınağa nakledildi
- 6 aylık hamile eşini öldürdü, 'İyi hal' indirimi aldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzine dev zam yolda!
- Erdoğan'ın adaylığına CHP'den jet yanıt
- İktidarda Mahmut Özer krizi
- Tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik
- Ek göstergede ayrımcılık
- Erdoğan açtığı davayı kaybetti
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek haber
- BBP'li Karahasanoğlu 'istifa' etti
- Erdoğan SADAT’A neden ‘sâdât’ diyor
- Akşener’den Kılıçdaroğlu’na özür