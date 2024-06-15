İktidara yakın gazete duyurdu: Bu 10 kentte ev alanlar kaybetti

Yayınlanma: 15.06.2024 - 19:09

Güncelleme: 15.06.2024 - 19:09

Geçen hafta açıklanan mayıs ayına dair konut satış rakamları, sektörde yaşanan “yavaşlamanın” devam ettiğini gösterdi. Verilere göre mayısta Türkiye geneli konut satışları 110 bin 588 adet oldu. Son 12 aylık konut satışları ise 1 milyon 209 bin adet olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda ortaya çıkan bu rakam, Mart 2015’ten bu yana, en düşük yıllık satış olarak da öne çıktı. Bu arada ipotekli (kredili) konut satışları da yüksek faizler sebebiyle toplam satışlar içinde yüzde 9 gibi oldukça düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor.

Son dönemde yaşanan kısmi gerilemeye rağmen konut kredisi faiz oranları hâlâ en düşük yüzde 3,05 seviyesinde bulunuyor.

Bu oranla 1 milyon TL kredi çekildiğine, geri ödemesi 3 milyon 781 bin TL’yi buluyor. Yani 2 milyon 781 bin TL gibi, ana paranın yüzde 170’i kadar yüksek bir oranda faiz yükü ortaya çıkıyor. Aylık taksitler de 31 bin 352 TL oluyor. Bu taksit rakamı da Türkiye’de hane halkı ortalama gelir düzeyi dikkate alındığında yüksek görülüyor.

KONUT FİYATLARINDA GÖRÜNÜM

TCMB tarafından açıklanan son verilere göre mart ayında Türkiye geneli ortalama konut metrekare fiyatı ise 31 bin 885 TL oldu. Böylece 100 metrekare ortalama bir konutun fiyatı yaklaşık 3,2 milyon TL’yi buldu. TCMB verilerine göre konutta son 1 yıllık ortalama fiyat artışı (mart itibarıyla) yüzde 52 olarak gerçekleşti.

Nisan ve mayıs aylarında da bu seviyelere yakın rakamlar bekleniyor. Böylece yıllık konut fiyatı artışının, son dört aydır TÜFE’nin altında kalarak reel anlamda kaybettirdiği de görülüyor. Mayısta yıllık TÜFE yüzde 75,45 ile zirve yapmıştı.

KAYBEDEN 10 İL

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin haberine göre gayrimenkul veri platformu Endeksa tarafından kira geliri dahil edilerek yapılan hesaplamalara göre ise Mayıs 2024 itibarıyla son bir yıllık değer artışı %57,96 oldu.

İller bazında bakıldığında, (geçen yıl depremden etkilenen şehirler hariç olmak üzere) bazı şehirlerdeki yıllık artış; TÜFE’nin ve ortalama konut fiyatı artışının oldukça altında kaldı.

Son bir yılda bu şehirler, reel anlamda en fazla kayıp yaşayan iller oldu. İşte ilk 10 sırada yer alan o şehirler:

Adana

Ortalama metrekare fiyatı: 19.212 TL

Yıllık fiyat artışı: %34,53

Antalya

Ortalama metrekare fiyatı: 35.057 TL

Yıllık Fiyat Artışı: %38,19

Bursa

Ortalama metrekare fiyatı: 22.535 TL

Yıllık Fiyat Artışı: %41,18

Denizli

Ortalama metrekare fiyatı: 22.028 TL

Yıllık Fiyat Artışı: %42,32

Mersin

Ortalama metrekare fiyatı: 23.404 TL

Yıllık Fiyat Artışı: %42,94

Samsun

Ortalama metrekare fiyatı: 21.312 TL

Yıllık Fiyat Artışı: %45,01

Diyarbakır

Ortalama metrekare fiyatı: 16.369 TL

Yıllık Fiyat Artışı: %46,15

İzmir

Ortalama metrekare fiyatı: 33.570 TL

Yıllık Fiyat Artışı: %46,61

Şanlıurfa

Ortalama metrekare fiyatı: 14.234 TL

Yıllık Fiyat Artışı: %47,26

Edirne

Ortalama metrekare fiyatı: 25.602 TL

Yıllık Fiyat Artışı: %48,56