İktidara yakın gazete duyurdu: KYK borcunu ödemiş olanlar için yeni formül masada
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK borçlarının faizlerinin silindiğini açıklamasının ardından yasal düzenleme bekleniyor. Borcunu ödemiş olanlar için de formül aranıyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, KYK kredi borçlarında yalnızca ana paranın tahsil edileceğini duyurdu. Açıklama sonrası borç sorgulaması yapan gençler, düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için sistemde borcun tamamını gördü.
Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak. Yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı silinecek. Gençler düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte sadece anaparayı ödeyecekler.
İktidara yakınlığıyla bililnen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, borcunu ödeyenler için geriye dönük işlem yapılması mümkün görünmese de bu konuda bazı seçenekler üzerinde durulduğu belirtiliyor.
SEÇENEKLER MASADA
Edinilen bilgilere göre düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor.
Borcunu ödeyenlere ise hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulduğu ifade ediliyor.
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