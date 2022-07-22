Erdoğan'ın KYK videosu sosyal medyanın gündeminde

22 Temmuz 2022 Cuma, 00:10

Gençlerin fahiş faiz uygulanmış KYK borçlarından şikayet etmesinin ardından 10 Temmuz’da Twitter hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” demişti.

Ardından, geçen pazartesi Kabine toplantısının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerden KYK borçlarının sadece anaparasının tahsil edileceğini açıklamıştı.

Erdoğan, “KYK kredi geri ödemelerini sadece alınan ücret üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak, öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacak” ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'IN KYK VİDEOSU SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Öte yandan Erdoğan'ın 2019 yılında Kredi Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili yaptığı bir konuşma sosyal medyanın gündemi oldu.

“BU SORUYA KILIÇDAROĞLU GİBİ CEVAP VERİRSEK ‘SİLDİM GİTTİ'”

“Seçim Özel” programında gençlerle buluşan Erdoğan, “Birçok öğrencinin ortak derdi olan KYK borçlarını affı veya indirimi var mı” sorusuna “Bu soruya iki türlü cevap verilir, bir Bay Kemal gibi, bir Tayyip Erdoğan gibi. Bay Kemal gibi cevap verirsek ‘Sildim gitti’ der ama benim Erdoğan gibi cevap vermem lazım. Ben 82 milyonun hakkının olduğu bir parayı korumak uğruna bunu vermem lazım" yanıtını vermişti.

“FAİZ YOK, TAKSİTLER DÜŞÜK… BUNU DA DEVLETE ÇOK GÖRMEYELİM”

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir defa kredide iş bulduğunuz zaman faiz yok, bu borcunuzu ödemeye başlıyorsunuz, taksitleri de çok çok düşük. Biz geldik, harçları kaldırdık mı? Kaldırdık. Bizden önce vardı ama bu burs olduğu zaman ödeme yok ama kredide ödeme var. Bunu da sigortalı bir işe girdiğin andan itibaren taksitli olarak faizsiz olarak ödüyorsun.





Bunu da artık devlete çok görmeyelim ve bu da sizi rahatsız edecek bir ödeme planı değil. ‘Bana devletim okuma imkânı sağladı, ben de okudum, mezun oldum, onun kredisiyle okudum, sonra da paramı sigortalı olduktan sonra taksit taksit ödedim.’ Bunun huzuru içinde hayata atılmak çok da isabetli olur diye düşünüyorum.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Deniz Demir videoyu "Teşekkürler Kılıçdaroğlu!" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da “Kılıçdaroğlu yine haklı çıktı!” yorumunu yaptı.